“Los asesinatos machistas son una situación de emergencia que hay que abordar todo el año”

La Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres ha reclamado este jueves que se actúe de manera permanente contra esta realidad porque “los asesinatos machistas son una situación de emergencia que hay que abordar durante todo el año”.

La plataforma ha hecho referencia en un comunicado a los asesinatos de mujeres ocurridos en este mes de diciembre con diez víctimas ya y otros casos en estudio, unas muertes que “están invisibilizadas por las fiestas navideñas”.

“Los asesinatos que se están cometiendo son la expresión más violenta de una violencia constante, una violencia que se comete todos los días del año pero que desgraciadamente se han expresado de manera extrema en este mes”, ha dicho la portavoz de la plataforma, Elena Vega.

Sin embargo, como recuerda sobre un estudio hecho por la abogada Aurora Genovés, “no hay que estancar los asesinatos por unas fechas concretas sino hacer mención y destacar esa violencia constante” que existe a lo largo del año contra las mujeres.

“Los asesinatos que están ocurriendo es una atrocidad y es la pura realidad. Y a estas alturas es totalmente nefasto que se siga negando o cuestionando, con esta situación que estamos viviendo de 10 casos de asesinatos machistas en un mes”. Por eso, señalan, “desde esta plataforma seguiremos denunciando públicamente todo el despliegue que es necesario y que falta en la lucha contra las violencias machistas”.

Ante la reunión de urgencia del Comité de Crisis de Igualdad convocado por el Gobierno por la cifra de asesinatos en este mes, la Plataforma espera que “del análisis que se extraiga salgan resultados coherentes con la realidad, contando con las personas que trabajan con las víctimas de la violencia de género”.

Si bien ven “muy importante la convocatoria de reuniones de urgencia para analizar la situación de la violencia machista”, apuntan que “no podemos esperar a que haya un número tan escandaloso de asesinatos machistas en un mes, sino que tal y como decíamos antes, es algo constante. Por lo tanto, hay que seguir en el estudio de cómo frenar y evitar estos asesinatos machistas: detectar las situaciones y prevenirlos es lo realmente urgente, tomándolo como un aspecto serio dentro de las políticas de igualdad”.

“Ya vemos que cuando hay una crisis económica se mueven múltiples recursos para frenar esa crisis económica. Pues esto es también una crisis, una emergencia que tiene que ser abordada dotando de los recursos necesarios y viendo en qué siguen fallando las leyes y las normativas que siguen sin dotar de protección a las mujeres”, argumentan.

Por último, la Plataforma hace un llamamiento a toda la sociedad en la lucha contra la violencia de género y señala que “es necesario tejer la unidad desde todos los ámbitos y espacios para frenar realmente las violencias machistas, para que de verdad tengamos una sociedad libre de violencias machistas y de asesinatos”.

