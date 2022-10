Archivan una denuncia por usurpar un camino público al no identificar a quién lo valló

El juzgado de instrucción de Posadas ha archivado una denuncia por usurpación de un camino público ubicado en la localidad de Palma del Río, después de que, tras varios meses con las diligencias abiertas, no se haya identificado a la persona que presuntamente ha vallado la vía. Los hechos son rocambolescos, en tanto a que la denuncia incorporaba material gráfico de las dos vallas y sus preceptivas cancelas, que además cortaban el paso al camino público, ubicado junto a una plantación de naranjos.

Son las imágenes que acompañan esta información. Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Guardia Civil y de la justicia el pasado mes de abril. Lo hizo el grupo municipal Cambiemos Palma, que cuenta con un concejal en la corporación, después de comprobar que se había cortado el tramo que pasa por Palma del Río del camino público que va de Lora del Río a Fuentes de Andalucía.

Concretamente, en la denuncia aclaraban que, desde su intersección con la carretera A-2211 a su paso por el caserío del Cortijo de Miravalles, este camino público había sido “invadido en su totalidad para ser ocupado por una plantación de naranjos”.

Las imágenes que aportaron a la denuncia muestran las dos vallas, que cortan el paso al camino, colocadas a escasos metros de la intersección con la carretera A-2211. Antonio León, de Cambiemos Palma, relata que se fue con toda la información a la Guardia Civil. La denuncia, facilitada a este periódico, tiene fecha del 15 de abril, y pide al instituto armado que inicie una investigación sobre el estado legal de las vallas que cercenan la vía pública.

De hecho, es la Guardia Civil la que da traslado del caso a los juzgados. “En mayo, el juzgado nos informa de que ve causa para abrir diligencias sobre por qué el camino está cortado, si bien dice que no puede continuar hasta averiguar quién es el que ha cortado aquello”, señala León, que remarca que, en aquel momento, la agrupación supuso que se iba a dar orden a la Guardia Civil para que lo investigara.

En este ámbito, León reconoce que pensó que la investigación sería rápida, pues las imágenes aportadas en la denuncia muestran a la perfección dónde se ubican las vallas, concretamente en el cortijo Miravalles, que pertenece a un “terrateniente” muy conocido de la localidad. Por lo tanto, mayor fue su asombro cuando el pasado 24 de octubre descubren que las diligencias se han archivado al no haber podido identificar a quien ha colocado las vallas. Las palabras que usaron en el juzgado, según señalan, fueron “sobreseimiento provisional por autor desconocido”.

Además, por otra vía, también se han puesto los hechos en conocimiento del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Palma del Río (PSOE). A éste, le pidieron “que los responsables de la colocación de las cancelas acrediten la obtención de la correspondiente Licencia de Obras para su instalación en el citado camino público” y que, “en caso de no existir licencia de obra, se tome como medida cautelar la apertura del camino y se levante acta de la infracción cometida, con advertencia de la correspondiente multa según Ley”.

Esto también se denunció en abril. Por el momento, según León, en el consistorio no ha hecho nada al respecto, y el camino público sigue cortado a su paso por la finca de Miravalles.

