Los apartamentos de Córdoba registraron más viajeros y pernoctaciones este abril que antes de la pandemia

Dos años después del estado de alarma por la Covid, una parte del sector turístico cordobés, los apartamentos turísticos (que no las viviendas con fines turísticos) ha vuelto a arrojar datos de viajeros y pernoctaciones similares a los que se dieron antes de la pandemia. Según los datos de la Encuesta de Coyuntura Extrahotelera correspondientes al mes de abril y publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), esta modalidad de alojamiento registró el pasado mes un 47% más de viajeros que en abril de 2019.

Concretamente, el número de viajeros que pasó por los apartamentos turísticos de la provincia de Córdoba el pasado mes de abril fue de 8.710, mientras que hace tres años (el último mes de abril que se dio sin restricciones) fueron 5.897. Aunque el turista nacional ha sido mayoritario, sorprende el subidón que ha habido en el número de viajeros que se han alojado en los apartamentos turísticos de Córdoba, un total de 3.571, un 51% más que hace tres años.

La capital, que sumó el 83% de los viajeros alojados en apartamentos de toda la provincia, fue la opción para un total de 7.307 viajeros, un 56% más que en el mismo mes del año 2019. Son unos datos muy importantes, en tanto a que es la primera vez que los indicadores turísticos mejoran respecto al periodo prepandemia.

En cuanto a las pernoctaciones, también mejoran respecto a antes de la pandemia. En abril de 2022 se registraron un total de 15.393 noches en los apartamentos turísticos de Córdoba (14.000 de ellas, prácticamente, en la capital), mientras que hace tres abriles fueron 12.111. Es decir, las pernoctaciones han aumentado un 27%. Sin embargo, la estancia media es ligeramente inferior ahora que hace tres años. Entonces era de 2 noches de media, y el pasado abril bajó a 1,8.

En cuanto al resto de alojamientos extrahoteleros (cámpin y alojamientos rurales), los datos aún son peores que antes de la pandemia. El número de viajeros que se alojó en abril en los cámpines fue 4.419, mientras que en abril de hace tres años fue de 5.276. En cuanto a los hoteles y apartamentos rurales, registraron el pasado abril la llegada de 3.453 viajeros, frente a los 3.721 de abril del año 2019.

En cualquier caso, en el cómputo global, el número de viajeros que optaron por alojamientos extrahoteleros volvió en abril de este año a números prepandemia, superando incluso a los que se registraron en el mismo mes del año 2019.

