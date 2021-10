Los antitaurinos protestan contra la tradicional becerrada de la mujer cordobesa

FAPAC, DAMAC Juristas, Colectivo Andaluz Contra el Maltrato Animal de Córdoba, Arca Noe Cordoba, Asociación Galgos del Sur, Avatma Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia, Salvando animales de la perrera de Córdoba y Empatiza Córdoba han protagonizado una concentración pacífica frente a la Plaza de Toros de Córdoba, para protestar por la celebración de la tradicional becerrada de la mujer cordobesa.

A imagen y semejanza de la protesta de junio de 2019 (en 2020 no hubo por el Covid), decenas de personas han secundado la protesta, de menor envergadura que la última, y han protestado contra el uso de la imagen de la mujer cordobesa para realizar "un acto de violencia contra los animales".

En un comunicado previo, los convocantes han lamentado que el gobierno de la Junta de Andalucía apruebe el evento, organizado por la empresa taurina Lances de Futuro, y propusieron que el dinero que se utiliza para patrocinar este tipo de acontecimiento se use para combatir la violencia de genero e incentivar actos donde se impulse la igualdad de derecho, "no para la realización de eventos que a gran parte de la población no les representa".

Además, han remarcado que la empresa permite "la entrada a menores de edad para que estén presentes en un espectáculo de violencia extrema, que según el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, vulnera los derechos de los niños". "La empatía es la capacidad que debe ser inculcada desde pequeños, y su presencia en eventos de esta índole, puede insensibilizar a la población infantil", sostienen.

"La tauromaquia es un evento anacrónico de maltrato animal legalizado, que tiene alternativas verdaderamente culturales y deportivas, para llenar este tipo de espacios públicos para resaltar cualquier figura sin la celebración de la muerte de un ser vivo. Cualquier ayuda pública al sector taurino debería ser utilizada en la organización de otro tipo de espectáculos, como los anteriormente mencionados", afirman los convocantes.