Ambrosio llama a "confrontar propuestas" en las primarias para luego "cerrar filas"

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba y miembro de la ejecutiva provincial del partido en la provincia, Isabel Ambrosio, ha saludado la celebración de primarias en el PSOE andaluz para elegir candidato a la Presidencia de la Junta, con el fin de "confrontar propuestas" entre los socialistas, y acabar luego "cerrando filas".

En rueda de prensa, Ambrosio, quien el pasado viernes respaldó la candidatura del alcalde de Sevilla, Juan Espadas, en un acto de éste con militantes socialistas cordobeses, ha dicho alegrarse de que, como ella demandaba, se vayan a celebrar primarias en el PSOE-A, "y además parece que sin resistencia por ninguna de las partes".

El objetivo de las primarias, según ha recordado, es "poder confrontar ideas y confrontar propuestas", haciéndolo "desde la discrepancia que tenemos los militantes dentro de una organización política para luego terminar cerrando filas", teniendo en cuenta que "lo que tenemos por delante es la elaboración de un proyecto con el que al final nos vamos a presentar a la elecciones autonómicas", y hacerlo desde "el respeto, sin desprestigiar a los distintos compañeros y compañeras que han decidido concurrir en primera persona a las primarias".

De hecho, según ha argumentado Ambrosio, esa "confrontación lo que nos va a permitir es mejorar las ideas" y, así, "mejoramos el proyecto" con el que el PSOE-A se presentará a las elecciones autonómicas, llevando a cabo para ello "un debate sano, que no se el de subrayar las discrepancias y las diferencias", dándose "en las condiciones democráticas para que la organización, una vez que acaben las primarias el 13 de junio y gane quien gane", pues "podamos tener un final desde la unidad".

En caso contrario, según ha avisado Ambrosio, "todo esto no habrá servido absolutamente de nada", porque si en el PSOE-A "dejamos abiertas heridas, y si en el proceso hasta el 13 de junio", dichas heridas "no consiguen cerrarse, sino abrirse y ahondar aún más en la diferencia", en ese caso "no habremos conseguido el valor que tiene un proceso democrático como es el de las primarias, y un ejercicio de responsabilidad como el que tenemos la militancia, el de que internamente debatamos para presentar el mejor proyecto ante la ciudadanía".

Ello ha llevado a Ambrosio a pedir sus compañeros de partido "calma y mucho temple, porque creo que es necesario en este momento que tengamos claro de qué estamos hablando, que es un proceso de primarias para elegir a un socialista para que esté al frente de un cartel, para presentar un proyecto que sea atractivo" y logre "la confianza" de la mayoría de los andaluces, mediante "un proyecto que, sobre todo, le haga frente a las políticas de derechas que tenemos en este momento en el Gobierno andaluz".

Sobre Peñarroya

Por otro lado, Ambrosio no se ha pronunciado sobre que la Agrupación del PSOE de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) avisara de que se ha producido, a través del Área de Afiliación del PSOE federal, una afiliación "masiva" a la agrupación local socialista de dicho municipio, incumpliendo los estatutos del partido y provocando una importante alteración del censo de cara a las primarias, para "que gane la candidatura del aparato federal".

Así, sobre ello, Ambrosio ha asegurado que se ha enterado a través de "los medios de comunicación", afirmando que ella no tiene "ninguna responsabilidad orgánica", ya que forma parte de la ejecutiva provincial del PSOE de Córdoba por su "condición de portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba", con lo que ha dicho desconocer y no tener detalles "de esa denuncia que se hacía por parte del secretario general de la Agrupación de Peñarroya-Pueblonuevo, con lo cual no puedo opinar", al respecto.