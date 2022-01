Alfonso Cabello, Mujeres en Zona de Conflicto y el Córdoba CF, Premios Andalucía + Social

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha fallado la cuarta edición de los Premios Andalucía + Social 2021 entre cuyos galardonados se encuentran el ciclista cordobés Alfonso Cabello, al que se le ha concedido una Mención de Honor por su participación en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, la Asociación de Mujeres en Zona de Confilicto y el Córdoba CF como equipo de LaLiga Genuine de fútbol.

Córdoba es la provincia donde nació la Asociación Mujeres en Zona de Conflicto en 1994 a raíz de una visita a los campos de personas refugiadas de Bosnia con el objetivo de facilitarles productos de primera necesidad y dar a conocer las distintas formas de violencia a las que las mujeres estaban sometidas. Posteriormente, la entidad ha trabajado en Marruecos, Palestina, América Latina y Mali. En la actualidad, MZC desarrolla programas de intervención social en una apuesta por la mediación y atención integral a mujeres migrantes en Andalucía.

Los equipos andaluces de LaLiga Genuine Santander, entre ellos el Córdoba CF, recogerán el Premio Andalucía + Social a las buenas prácticas en la atención a personas con discapacidad por su participación en esta iniciativa integradora de responsabilidad social y pionera en el mundo que consiste en la creación de una liga de fútbol formada por equipos integrados por personas con discapacidad intelectual. Esta com-petición se inició en la temporada 2017/2018, por lo que esta es la cuarta temporada que se celebra, con la participación de más de 1.000 jugadores y jugadoras de 42 equipos. En representación de Andalucía: Cór-doba CF, Granada CF, Sevilla FC, Real Betis, Cádiz CF, Fundación Málaga CF y UD Almería.

Además de Cabello, los deportistas paralímpicos andaluces que han participado en los Juegos de Tokio y que recibirán la Mención de Honor de los Premios Andalucía + Social son: Sara Fernández, Almudena Montiel, Gabriela Michell Navarro, Lourdes Ortega, Alejandro Zarzuela, Miguel Ángel Martínez Tajuelo, Pablo Zarzuela, Adolfo Bellido, Luis Miguel García-Marquina, Pablo Jaramillo, Antonio Jesús Martín, Sebastián Rodríguez, David Sánchez, Javier Reja, José Manuel Ruiz, Álvaro Valera y Jairo Ruiz. De todos ellos y ellas se ha valorado sus logros conseguidos, el empeño y esfuerzo demostrados y ser referentes para otras personas con discapacidad, fomentando la práctica deportiva desde una visión positiva y realista.

Entre los galardonados figuran también la Fundación La Caixa; la Confederación de Empresarios de Andalucía; la cantautora María Peláe y el futbolista Joaquín Sánchez. Además, han sido premiados a nivel regional los equipos andaluces de LaLiga Genuine de fútbol (Córdoba CF, Granada CF, Sevilla FC, Real Betis, Cádiz CF, Fundación Málaga CF y UD Almería); la empresa AGISE SL; la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social Andalucía (EAPN-A); la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM); el grupo Cantajuegos, que comparte galardón con Miguel Poveda; y la investigadora social Yolanda de la Fuente. Los premios serán entregados en una gala que tendrá lugar el próximo 15 de febrero en el Teatro Central de Sevilla.

El Premio Andalucía + Social a las mejores prácticas ligadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible recae en la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). En 2018, su presidente, Javier González Lara, propuso posicionar a la entidad en la consecución del cumplimiento de los ODS como obligación ética y moral, además de suponer una evolución adquirida por la sostenibilidad a través de la dimensión econó-mica, medioambiental y social. Desde entonces, la CEA ha desarrollado numerosas actividades entre las que se encuentra el Observatorio Empresarial para la Consecución de la Agenda 2030.

La Fundación La Caixa recogerá uno de los Premios Andalucía + Social por su labor en el fomento de la participación ciudadana a través de su programa de voluntariado creado en el año 2005. Con ello, ha sido ejemplo e inspiración para otras entidades, dando valor al tiempo y por conectar con la realidad social de las personas más vulnerables y dar apoyo a entidades sociales cuya labor no puede ser recompensada con recursos materiales. Esto ha llevado al voluntariado al lugar más visible de los valores sociales de Andalu-cía.

El premio al trabajo por la promoción de las personas lgtbi y sus familiares lo recogerá la cantautora mala-gueña María Peláe que, con una trayectoria de más de doce años dedicada a la música, siempre ha estado comprometida con los temas sociales. María ha utilizado sus letras para “normalizar cosas que ya debería ser normales” según sus palabras y, con casi tres millones de reproducciones en YouTube, ha reflejado la realidad de la homosexualidad o la bisexualidad femenina, así como la libertad y la diversidad sexual de las personas.

La modalidad de los premios Andaluna de Atención a la Infancia ha sido otorgada de forma compartida al grupo Cantajuegos, el futbolista Joaquín Sánchez y el cantaor Miguel Poveda por su participación en la campaña de Acogimiento Familiar en Andalucía ‘Supervaliente busca hogar’, cuyo objetivo es encontrar familias para los más de 3.500 niños y niñas que viven en centros de protección. Además de participar en los spots concienciando sobre esta realidad y llamando a la acción, el grupo Cantajuegos ha proyectado la campaña en sus actuaciones por toda la Comunidad.

El premio a las buenas prácticas en la atención a las personas mayores ha recaído en la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM). Esta entidad no gubernamental tiene una trayectoria de más de treinta años en la defensa del derecho a una calidad de vida digna de las personas mayores anda-luzas, asesorando a entidades públicas y privadas, fomentando la solidaridad, la integración social y la participación real y efectiva de este sector de la población.

En la modalidad de buenas prácticas en la atención a las personas en riesgo o situación de exclusión social, la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Andalucía (EAPN-A) recoge el Premio Andalucía + Social. Esta entidad cuenta con más de veinte años de experiencia en el tercer sector y está conformada por más de cincuenta entidades sociales con una trayectoria y solvencia técnicas demostra-bles. En la actualidad, EAPN-A está desarrollando un Programa extraordinario de alojamiento e inserción social de personas sin hogar a través de una ayuda de casi 3 millones de euros de la Consejería de Igual-dad, Políticas Sociales y Conciliación.

AGISE SL (Andaluza de Gestión de Servicios Especializados) recibirá el galardón en la modalidad que reconoce el trabajo por la erradicación de la violencia de género gracias al desarrollo del proyecto COVID Warrios que nace desde el Servicio Integral de Atención y Acogida a Víctimas de Violencia de Género del Instituto Andaluz de la Mujer. Este espacio web surge como iniciativa de atención y participación a los y las menores acogidas con el fin de que entendieran, de una manera didáctica, la situación que estaban viviendo al inicio de la pandemia y el aprendizaje de las medidas y protocolos de protección contra el Covid-19.

Finalmente, por primera vez se entrega el Premio Andalucía + Social en la modalidad de Investigación e Innovación en Servicios Sociales que recae en Yolanda de la Fuente. Catedrática de Trabajo Social y Ser-vicios Sociales por la Universidad de Jaén, es consultora internacional del Banco Mundial, experta en Ac-cesibilidad Universal y Diseño para todas las personas, además de directora del Grupo de Investigación ‘Género, Dependencia y Exclusión Social’. De la Fuente ha colaborado en la elaboración de la Estrategia de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía, entre otros proyectos con la Junta de Andalucía.

Premios provinciales

Además de los galardones regionales en las diferentes categorías, los Premios Andalucía + Social han concedido distinciones particulares en cada una de las provincias. Así, en Almería se ha premiado a la

Fundación Music for All que tiene como misión principal empoderar a las personas con capacidades diver-sas a través de su inclusión social en el ámbito cultural de la música. Esta entidad es la organizadora del Cooltural Fest – Music for All y el ciclo de conciertos Cooltural Go!

En el caso de Cádiz, el jurado ha reconocido a la Asociación Roja Directa por su trabajo en la promoción de los derechos de las personas lgtbi. Entre otras acciones, desde la entidad se da acompañamiento a las víctimas de delitos de odio lgtbi, se ofrecen charlas formativas a profesionales y se ha puesto en marcha el Observatorio contra la lgtbifobia del Campo de Gibraltar.

En Granada, el jurado ha fallado en favor de la iniciativa ‘Stop Rumores’ impulsada en 2014 por la Federa-ción Andalucía Acoge con el objetivo de desmontar estereotipos y prejuicios que contaminan la convivencia. Para ello, se valen de una estrategia de impacto comunicativo y social a través del ámbito online y mediante la creación de Espacios Libres de Rumores que ofrecen materiales y herramientas comunicativas para la detención de los bulos. Para ello, cuentan con más de 2.500 Agentes Antirrumor y la colaboración de más de 400 entidades sociales, Administraciones y organizaciones privadas adheridas a la Agencia Stop Rumo-res.

En Jaén, se ha concedido el Premio Andalucía + Social provincial a la Fundación don Bosco Salesianos Social por el trabajo que desarrolla con menores y jóvenes en situación de riesgo o exclusión social. En la actualidad, la entidad cuenta con dos centros de protección en la provincia en los que se desarrollan pro-gramas de residencia, de orientación e inserción social y laboral, de mayoría de edad para la autonomía e independencia de los jóvenes y de capacitación para chicos y chicas extuteladas en cuanto a formación y búsqueda de empleo.

La Asociación Internacional Teléfono de la Esperanza ha sido reconocida con el premio de la provincia de Málaga por su proyecto ‘Llamada de esperanza a mayores en soledad’, un programa en el que la entidad viene trabajando desde hace años tanto para la prevención como para la intervención en la soledad con el colectivo de personas mayores.

Finalmente, en Sevilla, el premio ha sido otorgado a la familia constituida por Elvira María Romero y José Antonio Martín y sus dos hijos de 15 y 13 años de edad. Desde 2018, llevan a cabo acogimiento familiar de urgencia y acogimiento familiar temporal de menores y con este galardón se quiere reconocer su disponi-bilidad total, la seguridad y vínculos positivos que facilitan a las personas acogidas, el respeto a la familia biológica y su actitud positiva y colaboradora a pesar de las grandes dificultades a las que se han enfrentado con el acogimiento de un menor con Síndrome de Wiskott-Aldrich.