Los agricultores decidirán si el paisaje del olivar andaluz opta a ser Patrimonio Mundial

La comisión institucional de la candidatura ‘Paisajes del Olivar de Andalucía. Historia milenaria de un mar de olivos’ a Patrimonio Mundial ha aprobado por unanimidad retirar la candidatura si persiste la oposición de agricultores. El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, que ha presidido una nueva reunión de esta comisión en la que han tomado parte representantes de algunas de las entidades que forman parte la misma –las diputaciones de Jaén, Córdoba, Granada, Sevilla y Málaga; las universidades de estas provincias; la Junta de Andalucía; las organizaciones agrarias, cooperativas, y fundaciones como Savia o Juan Ramón Guillén–, ha trasladado la decisión unánime de esta comisión de “no continuar con el expediente si no tiene el respaldo de los agricultores y agricultoras de las zonas que forman parte del mismo”.

Reyes ha informado que durante los próximos dos meses se va a llevar a cabo una campaña de información en las 14 zonas que se distribuyen en las provincias de Málaga, Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada y Cádiz. “La hoja de ruta establece que desde hoy y hasta el 30 de junio estamos en la fase informativa con los agricultores y agriculturas en el propio territorio, en las 14 zonas que aparecen marcadas en el expediente como objetivo de la declaración. Una campaña informativa en la que pretendemos resolver todas y cada una de las dudas que los agricultores tengan sobre este expediente”.

La Comisión de Impulso, Dinamización y Difusión, de la que forman parte la Universidad de Jaén, la Federación de Cooperativas Agroalimentarias, el Instituto de Estudios Giennenses y Juan Vilar como técnico independiente, será la encargada de atender las consultas de los propietarios de las fincas de olivar señaladas en la candidatura por su valor universal excepcional. Además, desde el 1 de mayo se habilitará un foro de información en la web www.paisajesdelolivar.es para aclarar dudas y facilitar la participación en todo este proceso. “A partir del 30 de junio evaluaremos, pero si los argumentos que se van a poner sobre la mesa, si las dudas que se van a resolver, no convencen a los agricultores, el expediente no continuará hacia adelante. Eso lo tenemos claro en esta comisión”, ha insistido Reyes.

El presidente de la Diputación ha recordado que la comisión institucional aprobó por unanimidad este expediente “porque no iba a suponer ninguna carga para los agricultores y creemos que es una oportunidad”. En este sentido, Paco Reyes ha reiterado que la posible declaración del paisaje del olivar como Patrimonio Mundial “es buena para los agricultores. Todos, instituciones, universidades, organizaciones agrarias, pusimos en marcha este expediente convencidos de que era bueno para el olivar en general, y de manera particular, para estas 14 zonas que se proponen. De hecho, ha habido otras zonas de Andalucía que han trasladado su queja porque no se les incluyó”, ha reconocido, a la vez que ha puntualizado que la única polémica ha surgido en la zona 14 relativa a las Campiñas de Jaén.

Dudas de los olivareros

Por último, Reyes se ha referido a que estas mismas dudas que plantean los propietarios de las zonas de Porcuna, Arjona y Lopera “las plantearon hace más de un año las organizaciones agrarias y cooperativas, y hubo un documento del Gobierno de Andalucía y del Gobierno de España que aclaraba que no había ninguna carga más de las que ya tuvieran con anterioridad. Pero insisto, los agricultores tienen que estar tranquilos porque nadie continuará si la mayoría de los agricultores dicen que no. Les vamos a resolver todas las dudas y ya hemos contestado por escrito a aquellos que plantearon dudas a la Diputación Provincial y a las cooperativas”.

El expediente de la candidatura de los ‘Paisajes del Olivar de Andalucía. Historia milenaria de un mar de olivos’ a Patrimonio Mundial se remitió el pasado mes de enero a la Unesco y se debatirá su inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial en la asamblea de 2025. En los próximos meses tendrá lugar el proceso de evaluación sobre el terreno, por parte de expertos que tendrán en cuenta la autenticidad, la integridad, los factores que afectan al bien nominado, los límites, la protección, su conservación y gestión.

La candidatura “Paisajes del Olivar de Andalucía. Historia milenaria de un mar de olivos” a Patrimonio Mundial que pone el foco en un paisaje cultural, agrario, evolutivo y vivo, cuyos valores a conservar tienen que ver precisamente con la continuidad de su productividad y su sostenibilidad económica, ambiental y social. Un paisaje patrimonial que es el resultado del esfuerzo de muchos agricultores y agricultoras, que han dedicado su vida al cultivo y cuidado de estos árboles que han permitido y permiten el sustento de muchas familias y territorios en Andalucía.

Este expediente identifica 14 zonas de paisaje cultural, que se han delimitado en función también de la historia de este paisaje: Montoro y su entorno (Córdoba), Molino Ducal San Fernando (El Carpio, Córdoba), Haciendas de Tavera y La Buzona, (Carmona, Sevilla), Hacienda de San Ignacio de Torrequemada (Aljarafe, Sevilla), Haciendas de La Soledad y Guzmán (Los Alcores, Sevilla), Cortijo La Jara (Jerez de la Frontera, Cádiz), bancales de Nigüelas y almazara de La Erilla del Valle de Lecrín (Nigüelas, Granada), Olivares de Santa Catalina (Orcera, Jaén), El Ruedo (Almedinilla, Córdoba), Alfar de Écija (Écija, Sevilla), Cortijo Blanco (Periana, Málaga), Campiñas de Jaén (Porcuna y Lopera, Jaén), Hacienda La Laguna (Baeza, Jaén), y Zuheros (Sierras Subbéticas Córdoba).

Las zonas elegidas ponen de relieve valores excepcionales, que se concretan en una serie de expresiones materiales e inmateriales que van desde los tipos de parcelas y las variedades de olivar hasta las muestras arqueológicas y arquitectónicas, así como su patrimonio inmaterial, como puede ser la cultura campesina, las tradiciones o los espacios de interpretación, entre otros recursos.