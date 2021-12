Más de 300 personas, pendientes de una operación por obesidad mórbida en el Reina Sofía

Más de 300 personas con obesidad mórbida en la provincia de Córdoba están pendientes de una operación en el hospital Reina Sofía de Córdoba, según los datos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que ha compartido con el Defensor del Pueblo Andaluz, que maneja una queja al respecto. En concreto, la oficina de Jesús Maeztu maneja un informe de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del SAS con los tiempos medios de respuesta para los 25 procedimientos más frecuentes para tratar la obesidad mórbida en Andalucía, dentro de los cuales el plazo más elevado correspondía a la cirugía bariátrica (1.029 días).

El Defensor señala que actualmente hay un número de 1.062 pacientes en toda Andalucía pendientes de intervención (programables y no programables). El 89,08% del volumen de operaciones pendientes se concentra en cuatro centros hospitalarios: Reina Sofía de Córdoba (29,46%), Virgen de la Victoria de Málaga (13,73%), San Cecilio de Granada (11,24%) y Virgen del Rocío de Sevilla (36,64%).

Respecto al tipo de intervención pendiente hay tres procedimientos que engloban el 86,45%: gastrectomía laparoscópica vertical (tubular) con 19,29%; gastrectomía parcial abierta y otras con 26,34% y gastrectomía parcial con anastomosis a yeyuno con 40,82%.

Según el informe recibido por el Defensor del Pueblo, "los tiempos medios de espera por procedimiento y hospital a fecha de marzo de 2021, se sitúa en 657 días, y refieren unos tiempos superiores a los cuatro hospitales que acumulan mayor demanda. En esta tesitura, indican que los tiempos medios de 2018 se situaban en 879 días y se ha reducido la demora media en 222 días".

Igualmente, el documento del SAS aludía a la suspensión de los plazos del tiempo de garantía, en el contexto de pandemia, y de las medidas que se habían implementado para no agravar la situación con aumento de quirófanos por la tarde, y las actividades extraordinarias de autoconcierto y concierto con la sanidad privada, que referían haberse implantado para todas las intervenciones.

El Defensor del Pueblo maneja una queja abierta de oficio desde el año 2018, cuando se comprobó el retraso en las intervenciones sobre obesidad mórbida que se estaban produciendo en la sanidad pública de Andalucía. "Las quejas se suceden", señala Maeztu en su informe. El propio Defensor destacó este problema en su comparecencia en el Parlamento en el marco de la tramitación de la Ley para la promoción de la vida saludable y una alimentación equilibrada en Andalucía.

"Aun cuando dicho proyecto normativo aún no ha culminado su itinerario parlamentario, dicha iniciativa habla por sí sola de la magnitud que el problema de la obesidad alcanza en la actualidad, tal y como reflejan los datos de prevalencia que se recogen en su Exposición de Motivos, la cual también relaciona las distintas actuaciones que se han adoptado para combatirlo en los ámbitos internacional, europeo y estatal", expone. "La experiencia de esta Institución en relación con las dificultades que jalonan el acceso a la cirugía bariátrica en el sistema sanitario público de Andalucía es dilatada", lamenta.

"La afectación de la salud física y mental de los pacientes que esperan esta intervención no resulta nada desdeñable, pues habitualmente se unen problemas óseos y circulatorios que en muchas ocasiones les impiden caminar, diabetes, hipertensión, dificultades respiratorias,...que ni siquiera alcanzan a paliarse con la medicación recibida, pues el único remedio para estos casos es la pérdida de peso. Ciertamente se nos habla de la consideración por parte de las unidades especializadas que los tratan, de todos estos aspectos en orden a determinar un orden de prioridad clínica, pero desde esta Institución hemos podido comprobar cómo pacientes con indicación quirúrgica preferente han estado aguardando más de tres años para ser operados", relata el Defensor, para destacar la importancia de este tipo de intervenciones.

