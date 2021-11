Unas 30.000 personas se presentan a las oposiciones para 4.102 plazas de Enfermería en el SAS

Un total de 29.374 candidatos se han inscrito a los exámenes de Enfermería de la Oferta de Empleo Público (OEP) del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que se celebrarán este domingo en distintas sedes de todas las provincias de Andalucía de forma simultánea. Esta categoría, para la que hay ofertadas un total de 4.102 plazas, es la que contempla un mayor número de puestos de estabilización, por delante de auxiliar de enfermería (3.306), administrativo (1.205 plazas), médicos de familia de Atención Primaria (1.059) y celador (846). En Córdoba, los exámenes se celebran este domingo en el campus universitario de Rabanales. Están convocadas unas 3.000 personas.

Esta Oferta de Empleo Público suma las correspondientes a los años 2018, 2019, 2020 y 2021, lo que supone convocar 15.541 plazas, de las que 12.313 serán de acceso libre y 3.228 de promoción interna.

Un total de 77.294 personas se han inscrito para participar en los primeros exámenes previstos de la Oferta de Empleo Público, que se celebran hasta el mes de diciembre. Entre los candidatos inscritos, destacan los 30.353 aspirantes a Técnico Especialista en Cuidados de Enfermería, estos 29.374 aspirantes de Enfermería, los 7.153 para alguna especialidad médica y los 3.839 que buscan acceder a uno de los puestos de administración y servicios.

En esta fase de oposición, la prueba constará de un cuestionario teórico de 100 preguntas tipo test –más tres de reserva– con cuatro respuestas alternativas y un cuestionario práctico de 50 preguntas tipo test con cuatro respuestas alternativas. La duración máxima para la realización de las dos pruebas será de tres horas.

La preparación de las pruebas se ha realizado además siguiendo las recomendaciones específicas para minimizar la posibilidad de contagios. Para ello, se mantendrá en las aulas la distancia interpersonal de seguridad de 1.5 metros, se limitarán los contactos en los distintos espacios y se insistirá en las medidas de prevención personal (uso de mascarilla quirúrgica, lavado de manos y ventilación).

Igualmente, se dispondrá en las distintas sedes de sala de aislamiento ante la posibilidad de que algún candidato presente síntomas compatibles con COVID-19 y se cuenta con la atención sanitaria de profesionales del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias. Asimismo, se recopilará la información necesaria para identificar los datos personales y ubicación en el aula de los candidatos ante un posible caso positivo.

Después de los exámenes del domingo, ya en diciembre, las pruebas serían para auxiliar de enfermería y técnico de Farmacia. El resto de los exámenes de esta OEP se celebrarán a partir de enero y hasta noviembre de 2022. Los plazos de inscripción se han ido abriendo para las primeras categorías que se examinan. Los exámenes del año próximos arrancarán en enero con la categoría de celador.

En febrero, la previsión es que se realicen las pruebas de celador-conductor, ingeniero superior e ingeniero técnico y técnicos especialistas en Anatomía Patológica, Laboratorio, Medicina Nuclear y Radiodiagnóstico.

En marzo, llegaría el turno para auxiliar administrativo, administrativo, cuerpo superior de Facultativos de Instituciones Sanitarias (Farmacia y Veterinaria), farmacéutico de Atención Primaria, médico de Admisión y Documentación Clínica, médico de familia de Atención Primaria, en Centros de Transfusión Sanguínea, Tejidos y Células y en Unidades de Urgencia Hospitalaria, odontoestomatólogo, pediatra de Atención Primaria, técnico superior de Nutrición y Control de Alimentos y técnico de Salud de Educación para la Salud y Participación Comunitaria y en Sanidad Ambiental. Desde el mes de marzo y hasta noviembre de 2022 se irían celebrando las pruebas para el resto de las categorías.

Por primera vez, se han ajustado las fechas para coordinarse con las Ofertas de Empleo Público de las categorías existentes en las agencias públicas empresariales sanitarias de forma que puedan realizarse en paralelo la Oferta de Empleo Público del SAS y las previstas en las agencias.

