De 18 a 48 euros la garrafa: el incremento del precio de los cinco litros de aceite Carbonell desde enero de 2022

Carbonell es, probablemente, la marca de aceite de oliva más conocida tanto dentro como fuera de España. Nació en el siglo XIX en Córdoba y hoy día es propiedad del grupo Deoleo, que cotiza en bolsa. Eso sí, se sigue produciendo en la ciudad, en la planta envasadora que esta compañía posee en Alcolea. Por eso está considerado un aceite de oliva 100% cordobés. Y una de las marcas de referencia a la hora de analizar el mercado aceitero nacional.

Facua-Consumidores en Acción acaba de publicar un análisis sobre la evolución de los precios de 18 marcas en seis grandes cadenas de distribución. Entre las marcas analizadas en diferentes supermercados está Carbonell. Y es precisamente en su garrafa de cinco litros a la venta en Carrefour donde más se nota el incremento de precios. Entre enero del 2022 y septiembre del 2023, Facua ha detectado que el precio de una garrafa de cinco litros de Carbonell en esta cadena de distribución ha pasado de costar 17,95 euros a valer 48,05 euros. El incremento es de un 167,7% en este tiempo, el más alto de todas las marcas analizado. Este medio se ha puesto en contacto con Deoleo, que ha declinado hacer comentarios

El Alcampo, la garrafa de cinco litros de Carbonell ha pasado de costar 17,95 euros (el mismo precio que en Carrefour en enero del año pasado) a valer un total de 40,99 euros. En este caso, el incremento es de un 128,4%.

Un 152,9% se ha encarecido, también en Carrefour, la garrafa de 5 litros de virgen extra marca Dcoop (un grupo cooperativo con almazaras también en la provincia de Córdoba), pasando de 19,75 euros a principios de 2022 a 49,95 euros actualmente.

De media, los precios de las marcas han crecido entre enero de 2022 y septiembre de 2023 en un 107%. Es decir, se han duplicado en este tiempo. Donde menos han crecido ha sido en DIA. Donde más, en Carrefour.

En muchos casos, el precio final depende de cuándo los mayoristas compraron el producto. El aceite de oliva, en origen, ha experimentado importantes subidas de precios, que incluso han sido de más de un euro, por kilo, en tan solo un mes.

El precio medio del litro de aceite de oliva virgen extra en los supermercados encuestados ha pasado de 6,91 euros a comienzos de enero a 10,34 a inicios de septiembre. Por su parte, el precio medio del litro en origen, según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, han pasado de 4,91 euros en la primera semana de enero a 7,49 euros en la primera de septiembre (IVA no incluido).

Facua trasladará estos datos al Ministerio de Consumo, ante el que ampliará la denuncia presentada la semana pasada contra ocho cadenas de supermercados e hipermercados por las subidas de precios de los alimentos afectados por la bajada del IVA. La denuncia recogía los datos obtenidos por la asociación hasta el pasado agosto y ahora aportará los relativos a septiembre, en los que las subidas afectan al 49% de los precios.

Según el real decreto-ley por el que se aprobó la rebaja fiscal, está prohibido aumentar los márgenes de beneficio en todas las fases de la cadena alimentaria. Facua ha solicitado a Consumo una investigación para determinar en qué casos se han producido estos aumentos de márgenes, para que abra los correspondientes expedientes sancionadores en el marco de sus competencias.

El estudio se ha realizado sobre los precios que tenían los aceites los días 3 y 4 de enero frente a los del 4 de septiembre en Alcampo, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor y Mercadona.

Facua-Consumidores en Acción ha detectado un incremento de precios del 42% en los aceites de oliva virgen y virgen extra en lo que va de año 2023 (Ver tabla completa).

Por supermercados, la mayor subida de precios en aceites de oliva virgen y virgen extra se ha detectado en Carrefour, con un 47,0% de media entre los 15 productos analizados. Le sigue Alcampo con un encarecimiento del 45,1% entre los 15 aceites recogidos en este análisis. En Eroski la subida media ha sido del 41,9% entre una muestra de ocho productos. En Dia el incremento detectado desde enero ha sido del 40,8% entre una selección de 14 aceites de oliva.

Por debajo del 40% de incrementos están únicamente Hipercor, con un 39,1% (una docena de productos analizados) y Mercadona, con una subida media del 38,6% en los cuatro productos incluidos en el estudio.

Facua ha incluido en su estudio una muestra de 68 aceites de oliva virgen y virgen extra comercializados en diferentes formatos: un litro, tres litros, cinco litros, 750 mililitros, 500 mililitros y 200 mililitros en spray.

Del total de 68 precios analizados, 66 de ellos han incrementado su precio desde enero a septiembre de 2023. Los dos productos que no se han encarecido se corresponden a dos ofertas temporales. El litro de aceite de oliva virgen extra marca Hojiblanca se vende en Eroski a 8,30 euros, mismo precio que tenía a principios de año. Por su parte, la garrafa de cinco litros de virgen extra Carbonell está en Carrefour a 36,95 euros, 35 céntimos más barata que en enero, cuando su precio era de 37,30 euros.

Subidas de más del 100% en algunos aceites

La asociación ha detectado encarecimientos de precios, en algunos casos, de más del 100%. El producto que más ha incrementado su precio es el litro de aceite virgen extra hojiblanca marca Coosur. En Eroski ha subido un 110,4% (de 5,69 euros en enero a 11,99 euros en septiembre) y en Alcampo un 110,3% (de 5,70 euros a 11,99 euros).

El aceite de oliva virgen Carbonell en garrafa de 5 litros se vendía en Carrefour a 26,00 euros a principios de año, mientras que su precio en septiembre es de 48,05 euros (un 84,8% más caro). Por su parte, el aceite de oliva virgen extra Carbonell en garrafa de 5 litros costaba en Alcampo 25,72 euros, mientras que ahora está a 46,99 euros (subida del 82,7%).

Facua ha analizado además la evolución del precio del aceite de oliva virgen y virgen extra en el último mes (agosto-septiembre de 2023) detectando una subida media del 14,4% (ver tabla). En este estudio se han tenido en cuenta 66 precios de 18 marcas diferentes a la venta en las mismas seis grandes cadenas de distribución.

Por supermercados, Mercadona es donde más se ha encarecido el aceite de oliva desde principios de agosto (un 20,8%), seguido de Carrefour (un 17,0%), Eroski (un 15,3%) e Hipercor (un 15,2%). Donde menos ha aumentado el precio de este producto en el último mes ha sido en Dia (un 11,8%) y Alcampo (un 6,4%).

La garrafa de cinco litros de virgen extra marca Coosur se ha encarecido en el último mes un 57,7% en Carrefour. El 4 de agosto estaba en oferta a 29,95 euros, mientras que el 4 de septiembre su precio era de 47,25 euros.

Por su parte, tan solo tres de 66 precios analizados cuestan en septiembre menos que en agosto. El descenso más destacado se ha dado en Carrefour, en la botella de un litro de virgen extra Ybarra. En este supermercado costaba hace un mes 9,30 euros, mientras que ahora está en oferta a 7,99 euros.

