Más de 18.000 cordobeses trabajan en la construcción

El sector de la construcción da trabajo a un total de 18.025 personas en la provincia de Córdoba, según los datos del último boletín estadístico difundido por Construcor. El número de empleados ha crecido en el último año en un 4,54%, según el informe. En 2021, en el sector de la construcción de la provincia de Córdoba había 17.242 trabajadores.

Desde el final de la pandemia, la construcción es un sector que demanda cada vez a más trabajadores cualificados, algo que no siempre es fácil de encontrar por parte de las constructoras. El boletín de Construcor señala que en la provincia hay un total de 1.968 empresas que se dedican a este sector. También son más que el año anterior. En números relativos, han crecido en un 2,6%. En absolutos, en 50 empresas más en solo un año.

La evolución las empresas y el empleo en el sector de la construcción en Córdoba a lo largo de 2022 ha sido positiva incrementándose en ambos casos por encima de la media nacional aunque por debajo de la andaluza, según señala Construcor. En Andalucía, el empleo en la construcción creció en un 6%, un ritmo muy superior a la media nacional, del 3,7%.

Por otra parte, cada vez hay menos trabajadores de la construcción que son autónomos. En la provincia, las cifras señalan que son 5.403 los autónomos, frente a los 12.622 que trabajan por cuenta ajena. El crecimiento de trabajadores autónomos en la construcción fue de un 1,8%, frente al casi 6% de los que están contratados a cargo de empresas o de los propios autónomos, según se desprende de las cifras de este boletín estadístico.

Además, el boletín de Construcor incide también en la evolución del mercado inmobiliario durante el año pasado. “La evolución del mercado de la vivienda en cuanto a compraventa se ha centrado en la vivienda usada frente a la nueva por la evolución del mercado y la disponibilidad de nueva, cuya entrega se producirá a lo largo de este 2023 tras las compras sobre plano en 2020 y 2021, según los datos estadísticos.

En total, entre enero y noviembre, se han realizado 7.900 operaciones de compraventa de viviendas en la provincia de Córdoba, de ellas, 1.162 nuevas y 6.638 usadas . En cuanto a la calificación, 7.024 han sido libres y 876 protegidas. Respecto al precio del metro cuadrado, la evolución anual fue del 1,9 por ciento. Para estas operaciones, se formalizaron 7.809 hipotecas por importe de algo más de 923 millones de euros. En Córdoba, el precio medio del metro cuadrado de una vivienda ha sido de 1.218 euros, un 1,9% más que el año anterior. En Andalucía, los precios del metro cuadrado de media son de 1.866 euros, mientras que la media nacional se va a 1.921 euros. Tanto en España como en Andalucía los precios han aumentado en casi un 6% en el último año.

