Puente Genil hará un doble encendido de su alumbrado navideño

La iluminación navideña de Puente Genil en el año 2022 tendrá “un doble encendido”, según confirmó el alcalde, Esteban Morales, en el transcurso de un acto donde estuvo acompañado por el concejal de Festejos, Francisco Guerrero, el delegado comercial de Ximénez Group, Antonio García, y Yésica Sánchez, de la Asociación de Comercio de Puente Genil.

En este sentido, el alcalde dijo que “se producirá un primer encendido donde se iluminarán prácticamente el 90% de las calles el día 3 de diciembre y el día 10 de diciembre tendrá lugar el acto de encendido en Matallana y Paseo del Romeral”, algo que, según explicó, “va a producir un doble impacto, sin competir con las grandes ciudades que encenderán antes como Málaga y tendremos una doble asistencia de personas que, desde el mes de septiembre, nos están preguntando la fecha para poder ver el alumbrado de Puente Genil”. Posteriormente, dijo que “desde el Ayuntamiento vamos a poner todo de nuestra parte para que la ciudad ofrezca la mejor versión desde el punto de vista de limpieza, seguridad y habitabilidad”. Para finalizar, agradeció a Ximénez “su esfuerzo año tras año por aportar la mayor novedad en iluminación artística que realiza en su pueblo con una doble motivación, por un lado, como elemento dinamizador del Paseo del Romeral que lo desvelará justo antes de su inauguración y, por otro lado, estrenando, a nivel europeo, la propuesta innovadora de un nuevo producto de iluminación artística sostenible”.

Según explicó el delegado comercial de Ximénez Group, Puente Genil contará con 1,5 millones de puntos de luz LED, de bajo consumo, que se repartirán entre 274 arcos, 72 motivos de farolas, 8 motivos agrupados, 8 figuras de suelo, 840 guirnaldas, 3 letreros y 142 árboles. Un año más, “Ximénez se va a volcar con su pueblo intentando mejorar con nuevas propuestas, estrenos y motivos diseñados y fabricados para la ocasión que esperemos sean del agrado de los ciudadanos de Puente Genil y todos los visitantes que acudan en estos días tan especiales”. Además, continuó, “se ha tenido en cuenta motivos luminosos de clara advocación a las festividades, con elementos propios de la Navidad, en tonos dorados y cálidos como estrellas, árboles o bolas que decorarán las arterias principales de la ciudad como Aguilar, Cruz del Estudiante, Madre de Dios o el puente de Miragenil que contará con una decoración especial para este año, compuesta de varios arcos a lo largo de todo su recorrido”. Por último, explicó, “vamos a implantar un sistema nuevo que se colocará en C/Don Gonzalo, el cual hemos conseguido patentar tras mucho trabajo, que se fabrica a partir de materiales reciclados y cuyas principales características son que durante el día decora muchísimo y tiene un 93% de ahorro de contaminación lumínica”.

Desde la Asociación de Comercio esperan que esta Navidad 2022 “cumplamos con las expectativas que tenemos que siempre son muy altas en estas fechas” intentando, según explicó Yésica Sánchez “retomar la normalidad, tras la pandemia, y recuperar las numerosas visitas de ciudadanos de los pueblos colindantes”.

El horario del alumbrado navideño será de domingo a jueves de 18:30 a 23:00, viernes y sábados de 18:30 a 1:00. El encendido de la Navidad traerá consigo un amplio número de visitantes al municipio para ver este atractivo turístico de ahí que, según ha explicado el alcalde, “volveremos a habilitar la avenida Presidente Adolfo Suárez, junto al Colegio Castillo Anzur, y desde ahí hasta Parejo y Cañero o Federico García Lorca se va a iluminar para que las personas que vengan a pie desde el aparcamiento tengan una referencia visual y cómo se tienen que orientar para regresar a sus vehículos”.

