Un proyecto para reivindicar la viticultura respetuosa con la naturaleza y la memoria

El jueves 15 de febrero las fundaciones Somos Naturaleza y Social Universal celebrarán una jornada técnica sobre Custodia Agraria dirigida principalmente a personas propietarias y agricultores/as de fincas de viñedo de la Campiña Sur. La actividad denominada Los viticultores que cambiaron la historia de su territorio a través de la defensa del paisaje y la biodiversidad forma parte del proyecto Tierras llenas de Vida, financiado por Caixabank en su convocatoria 2023 de Medio Ambiente.

Este encuentro formativo es el segundo de un ciclo de jornadas técnicas enmarcadas dentro del proyecto “Tierras llenas de Vida”, una iniciativa impulsada conjuntamente por la Fundación Social Universal y la Fundación Somos Naturaleza que pone en el centro la defensa de la biodiversidad a través del apoyo a los pequeños productores sostenibles de la comarca Campiña Sur Cordobesa.

La actividad, que se desarrollará de 16.:0 del mediodía a 19:30 de la tarde en el salón de actos del Centro Cultural Alcalde Antonio Carpio de Montilla, se centrará en poner en valor la viticultura respetuosa con el paisaje y la memoria, las variedades ancestrales, la sensibilidad terruñista, la conservación de la biodiversidad y el manejo agronómico o aprovisionamiento sostenible a través de experiencias de éxito en otros territorios; además de crear el germen de un grupo de trabajo de lagares interesados en transformar su territorio.

Los objetivos específicos de esta jornada son:

● Obtener herramientas para medir la sostenibilidad en el viñedo, buscando indicadores que reflejen prácticas agronómicas respetuosas con el entorno.

● Analizar y aprender de experiencias exitosas de asociaciones de viticultores, centrándose en modelos como Terres dels Alforins y Futuro Viñador.

● Facilitar la adopción de prácticas sostenibles en la viticultura, promoviendo la implementación de estrategias que favorezcan la biodiversidad y el respeto por el terruño.

● Fomentar la creación de un grupo de trabajo entre lagares interesados en transformar su territorio, propiciando la colaboración y el intercambio de conocimientos para impulsar la sostenibilidad en la viticultura.

La jornada se concibe con un carácter práctico de la mano de personas con una larga trayectoria y experiencia en Custodia del Territorio en la que obtener herramientas concretas para proteger la biodiversidad de nuestros territorios, apoyar la agricultura y fomentar el turismo sostenible.

Este segundo encuentro de Custodia del Territorio está dirigido principalmente a personas propietarias y agricultores/as de fincas de viñedo de la Campiña Sur, estando abierto a técnicos de medioambiente de la provincia de Córdoba, cargos públicos de Andalucía con responsabilidades en sector de la sostenibilidad, el medio ambiente o la agricultura, universidades, centros e instituciones científicas interesados en la conservación de la biodiversidad en su territorio y entidades conservacionistas y ecologistas, así como profesionales y personas interesadas.

Para asistir a la jornada es necesario inscripción previa a través de este formulario: https://bit.ly/custodiaagraria y contará con la emisión de certificado de asistencia a las personas participantes

Tierras llenas de Vida es el resultado de la colaboración entre Fundación Social Universal y la Fundación Somos Naturaleza con la finalidad de promover el desarrollo de ecosistemas agrarios biodiversos y proteger especies de aves vulnerables o en peligro de extinción a través de la gestión de recursos del territorio, concretamente el fomento y puesta en valor de la agricultura sostenible en la Campiña Sur Cordobesa.

A través de este proyecto, ambas fundaciones prestan apoyo a los agricultores de la Campiña Sur Cordobesa a través de acciones de formación y capacitación técnica en prácticas agroecológicas, de la incorporación de elementos de biodiversidad en sus parcelas, de la creación de una red de apoyo y de la dotación de herramientas de marketing que valoricen su producto en el mercado.

Gracias al proyecto Tierras llenas de Vida, las dos organizaciones han unido sus capacidades institucionales para contribuir a la mejora de los ecosistemas, así como a la conservación de especies de aves vulnerables mediante el apoyo a los pequeños agricultores que cuidan la tierra y la vida, a través de acciones como:

1. Potenciar la agroecológica y la biodiversidad en pequeñas parcelas de la Campiña Sur Cordobesa para frenar la extinción de aves en peligro de extinción, como el Alzacola Rojizo.

2. Capacitar y sensibilizar en agricultura ecológica con medidas de fomento de la biodiversidad y mitigación del cambio climático a los agricultores y agricultoras activos y potenciales, administración pública y ciudadanía de la comarca.

3. Desarrollar una red de apoyo y canales internos de difusión de conocimientos innovadores y necesarios para la gestión agrícola sostenible.

4. Dotar de una voz común a la agricultura familiar (regenerativa, agroforestal o ecológica), donde se valorice sus productos como elementos en la conservación de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático.

Custodia Agraria:

● “Tierras llenas de Vida” por Juan Márquez, director de la Fundación Social Universal.

● Proyectos de éxito en custodia agraria del territorio por Eduardo de Miguel, director de la Fundación Global Nature.

Aprovisionamiento Sostenible en el Viñedo:

● Criterios y fórmulas para preservar el paisaje y fomentar la biodiversidad por Jordi Domingo, responsable del área de agricultura y aprovisionamiento sostenible de la Fundación Global Nature.

Casos de Éxito:

● Asociación Terres dels Alforins por Miguel Velázquez, fundador y expresidente.

● Asociación Futuro Viñador por Marta Puparelli, responsable de la dirección técnica.

Debate y Conclusiones:

● Networking con asistentes. Moderadora: Mercedes García de Vinuesa, directora Fundación Somos Naturaleza.

