Los productores de girasol animan a su cultivo por precios que son un 40% más altos

La Asociación Española del Girasol (AEG) ha animado a los agricultores a cultivar esta semilla ya que en la campaña 2021-22 “el girasol se ha confirmado como la mejor alternativa entre los cultivos anuales en España, con un incremento de superficie del 36%, alcanzando un total de 874.307 hectáreas frente a 644.000 el año anterior”. La producción, no obstante, se espera inferior a la anterior campaña, lo que ha estado motivado por las bajas precipitaciones debido al ciclo actual de sequía prolongada, y a siembras de última hora en terrenos poco propicios para el cultivo, alentadas por la situación de precios excepcionalmente elevados en los primeros meses de la invasión rusa en Ucrania. “No olvidemos que ambos países son los dos mayores productores de girasol a nivel mundial”, recuerda el presidente de la AEG, Juan Fernández.

Las perspectivas del cultivo de girasol para la actual campaña agrícola son “excelentes”, aseguran. En primer lugar, “debe señalarse que el girasol es un cultivo con muy bajo nivel de insumos, por lo que no demanda una fuerte inversión por parte del agricultor de cara a la implantación y desarrollo del cultivo”. Esto representa una ventaja del cultivo del girasol en una coyuntura de precios muy elevados de los insumos agrícolas, particularmente de los fertilizantes y productos fitosanitarios que, en general, “son innecesarios en el girasol de secano”. En condiciones de regadío, los elevados precios actuales de la electricidad tienen un gran impacto en la rentabilidad del cultivo. Pero frente a cultivos como el maíz que requieren grandes aportes de agua de riego, “el girasol ofrece grandes ventajas también en regadío, pues presenta elevados rendimientos con un bajo consumo de agua de riego”, exponen.

Otro aspecto clave en la presente campaña del girasol son los buenos precios de mercado, alrededor del 40% superiores que el año anterior. Actualmente, la semilla de girasol convencional se cotiza en los mercados entre 625-645 euros/tonelada, mientras que la semilla de girasol alto oleico lo hace entre 740-760 euros/tonelada. En una situación como la actual en la que la demanda de aceite de girasol es elevada, creciendo cada año, cabe esperar un buen comportamiento de los precios, “lo que refuerza el atractivo del cultivo de girasol para los agricultores españoles”, agregan.

España es un país deficitario en la producción de aceite de girasol, siendo necesaria la importación de aceite para cubrir la demanda interna. Esta importación procede principalmente de los países del este de Europa. La experiencia de esta campaña pasada, en la que el conflicto bélico en Ucrania ha provocado fuertes distorsiones en los mercados y riesgo de desabastecimiento, plantea claramente la necesidad de aumentar la superficie de girasol cultivada en España. “Estamos ante un cultivo rentable, con bajo nivel de insumos, y que tiene un impacto muy positivo en el medio ambiente, principalmente por la escasa aplicación de agroquímicos en comparación con otros cultivos, y por ser un cultivo que favorece el desarrollo de insectos polinizadores, claves para el mantenimiento de nuestros ecosistemas”, resalta Fernández.

Ante una campaña marcada por la inestabilidad en los dos países con mayor producción mundial de semilla de girasol, precios elevados de los principales insumos agrícolas, y una situación de sequía continuada que afecta seriamente a las producciones agrarias, “el girasol es ahora más que nunca un cultivo particularmente atractivo para el agricultor español, porque le ofrece unos bajos costes de producción y un buen precio estimado de la cosecha”. “No podemos dejar atrás el riesgo de recesión que nos amenaza, que podría afectar al consumo y a los precios –reconoce el responsable de la asociación-, pero las perspectivas que actualmente ofrece el cultivo de girasol al agricultor español, y a la agricultura española en su conjunto, son excelentes en comparación con otros cultivos. Una oportunidad que debemos aprovechar para acercarnos al autoabastecimiento de aceite de girasol, y potenciar al mismo tiempo nuestra industria de extracción de este aceite con excelentes propiedades nutricionales, tan apreciado en los hogares españoles”, concluyen.

