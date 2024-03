El presidente de la Diputación espera “potabilizar el agua en abril” para abastecer al norte de Córdoba

El presidente de la Diputación de Córdoba y de la Empresa Provincial de Aguas SA (Emproacsa), Salvador Fuentes, ha afirmado este martes que las actuaciones que se están llevando a cabo para abastecer de agua potable a los vecinos del norte de la provincia avanzan “bastante bien en cuanto a calendario” y “afortunadamente el agua nos acompaña”, en referencia a las últimas lluvias, por lo que espera estar “en condiciones de potabilizar el agua en abril”.

Así lo ha expresado Fuentes en respuesta a preguntas de los periodistas, recalcando que dicha potabilización no será “de manera coyuntural y provisional para salir del paso”, sino que “en el momento que demos ya la potabilidad del agua por el grifo”, será con “la tranquilidad de que la normalidad viene para quedarse”, que es “el gran desafío”.

En este contexto, el presidente de Emproacsa ha señalado que “se están haciendo ya analíticas paralelas, llevamos un mes trabajando en eso”, de modo que cuando “tengamos la auditoría vamos a revisar por si hubiera alguna fuga, rápidamente resolver y solucionarla” con el objetivo de recuperar la mencionada normalidad.

“Pasaremos tiempos difíciles cuando lo pase todo el mundo mal” a consecuencia de la sequía, “pero no es lo que está ocurriendo en el norte, que están padeciendo diez meses de forma injusta una situación que se podía haber evitado si hubiésemos hecho los deberes con tiempo las administraciones públicas”, ha recalcado el presidente provincial.

En cualquier caso, ha agregado Fuentes, “Sierra Boyera necesita de seis millones más, que los vamos a incorporar de inmediato, para una gran potabilizadora de última generación”, un trabajo que “si hacemos en dos años o tres” hará que el norte de Córdoba no sufra “más periodos de sequía como está sufriendo”, y “si tenemos que restringir” será “porque toda Andalucía y España está así”. “El norte no va a tener más problemas de agua porque hemos resuelto el gran problema que tenía, que no estaba preparada para momentos excepcionales como el que nos ocupa”, ha subrayado.

En referencia a los cinco proyectos que se están llevando a cabo, Fuentes ha señalado que “la semana pasada tuvimos la oportunidad de ver que ya estaban funcionando los seis equipos de ultrasonidos que van a pelear con el tema de las algas”, que “empiezan a dar su fruto dentro de un mes”, todo ello dentro “del plazo, incluso antes de lo previsto”.

También se ha referido a Cuartanero, donde “ya está prevista la plancha para a partir de ahí edificar la nave que va a tener ya los dos equipos que van a tratar de dióxido de cloro el agua, un sistema de filtro que lo que trata es que ese sistema vaya potabilizando el agua hasta que llegue a Sierra Boyera”. Además, en Sierra Boyera “están avanzando todos los trabajos de consolidación de la estructura donde van los equipos nuevos, más la cubrición de todos los tanques”. Por último, ha detallado, “antes del 18” de marzo “nos entregan ya el informe de la auditoría de fugas que se empezó hace un mes”.