Preparados, listos... comienzan las XIV Olimpiadas Rurales de Los Pedroches

Este viernes 7 de julio comienza la edición número 14 de las Olimpiadas Rurales de Los Pedroches celebradas en Añora, que recibe a casi 1.000 participantes divididos en 48 equipos, con la novedad este año de un grupo proveniente de Francia y otro de Jerez de la Frontera con deportistas de élite.

Durante este fin de semana, los participantes competirán en más de una quincena de pruebas en las que deberán mostrar sus dotes en juegos tradicionales como a piola, jugando a la soga, sacos, carretilla e, incluso, una cucaña. Además, el Ayuntamiento de la localidad ofrece un 'Desayuno del atleta' para coger fuerzas a primera hora de la mañana.

El pasado mes de junio se presentaron oficialmente estas olimpiadas consideradas “un referente de reivindicación del mundo rural”. Además, el alcalde de Añora, Bartolomé Madrid, explicó que ante la situación actual de sequía y restricciones de agua este evento supone “una llamada de atención de nuestros pueblos, donde queremos seguir viviendo”.

Entre el 7 y el 9 de julio, Añora duplicará su población y llenará sus calles de diversión y ocio. La inauguración de las Olimpiadas Rurales se celebrará la noche de este viernes, cuando los equipos realizarán el tradicional desfile olímpico luciendo sus características camisetas de colores y pondrán rumbo a las primeras actividades de este evento.

Los juegos se disputarán en diversos espacios habilitados en el municipio cordobés y patrocinados por la Diputación, Junta de Andalucía, Covap, Caja Rural del Sur, Cajasur o Cervezas Victoria, entre otros.

Por último, los ansiados trofeos se entregarán este domingo a medio día, aunque nadie se quedará con mal sabor de boca si no resultan ganadores puesto que podrán disfrutar de una comida de equipos para completar esta divertida experiencia.

