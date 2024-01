El PP reclama que pare el Cercanías en la estación de El Carpio

La senadora del Partido Popular de Córdoba, Cristina Casanueva, junto al alcalde de El Carpio, Carlos Peláez, ha reclamado al Gobierno de España que pare el Cercanías, también llamado tren de proximidad, en El Carpio, ya que cuenta con una estación por donde pasa este tren, pero no realiza parada.

El alcalde de El Carpio ha recordado que ésta se trata de “una demanda histórica para este pueblo, ”y queremos hacer fuerza para que el Ministerio de Transportes nos tenga en cuenta para un servicio fundamental para nuestro pueblo, ya que se fomentaría el uso de transporte público para muchas personas que se desplazan a Córdoba y a otros municipios por temas de salud, de trabajo y de ocio“.

“Otros municipios de alrededor tiene ya su proyecto iniciado y están estudiando la posibilidad de contar con la parada del Cercanías, pero El Carpio no tiene ninguna explicación sobre por qué el tren pasa de largo y no para a pesar de contamos con una estación grande a los pies del pueblo”, ha explicado y añade, “una parada de tren es muy importante para los pueblos pequeños, para que sigan teniendo vida y para que venga más gente”.

Por su parte la senadora Cristina Casanueva se ha comprometido en llevar las demandas de los vecinos de El Carpio a la Cámara Alta, “la cámara de representación territorial y donde el Partido Popular está llevando las necesidades que tienen los municipios de Córdoba”

Casanueva ha lamentado el estado de abandono que sufre la estación de trenes de El Carpio, por donde “sabemos que los trenes pasan, pero no paran”. La senadora ha asegurado que no existe ninguna respuesta para saber por qué no se para en el tren en El Carpio, un municipio con gran influencia industrial y muy cercano a la futura Base logística del Ejército de Tierra. “Vamos a preguntar al Ministerio de Transportes para saber si tiene intención de hacer inversiones en esta estación, y si necesita alguna infraestructura más para que pueda ser un punto de parada de esos trenes”, ha dicho, lamentado que en este caso el Gobierno de Sánchez no apuesto por la movilidad sostenible y colectiva de la población de estos municipios de Córdoba, una movilidad que sea eficiente, suficiente y que conecte a los pequeños municipios. “Tenido la infraestructura de la estación es inconcebible que no se esté prestando este servicio en El Carpio”.

Casanueva ha lamentado que “últimamente el Gobierno de Sánchez cede a las necesidades de sus socios y de los independentistas, pero olvida las necesidades de los vecinos que viven en pequeños municipios, en zonas rurales con riesgo de despoblación. ”Sánchez hace oídos sordos ante las necesidades de la provincia de Córdoba, nos niegan la infraestructura que sí le dan a otros territorios“, ha criticado.