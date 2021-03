La plataforma por la residencia en Pozoblanco empieza a recoger firmas para que se acelere su construcción

Un proyecto histórico al que aún le queda mucho por delante. Así ve María José Vázquez, la coordinadora y portavoz de la Plataforma Ciudadana en Defensa de los Derechos de las Personas Mayores y Dependientes, la eterna petición de la construcción de una residencia en Pozoblanco. Aunque su puesta en marcha se veía clara en 2019 por parte del candidato a la alcaldía, Santiago Cabello, un estudio de las "necesidades" del municipio y de la zona ha constatado un año más tarde su necesidad. El Ayuntamiento ya cuenta con los terrenos pero la plataforma denuncia falta de comunicación y de acción, por lo que ha puesto en marcha una recogida de firmas en todo el pueblo para acelerar la construcción del centro.

Vázquez recuerda a este periódico "cómo en las elecciones de 2019, el actual alcalde garantizaba que, si llegaba al Ayuntamiento, garantizaba la residencia". "En aquel momento y con esa afirmación él constataba que era necesario", apunta, por lo que no entiende por qué en junio de 2020 se adjudicó al Grupo Typsa la realización de un estudio de necesidades en base a un análisis demográfico de la situación actual, otro sobre la situación de la oferta en residencias cercanas y un informe de demanda.

Dicho estudio dejó constancia "de lo que la plataforma lleva dos años diciendo", explica la coordinadora de la plataforma. En líneas generales, los informes evidenciaron el envejecimiento de la población de Pozoblanco, con un porcentaje de personas mayores de 65 años superior a la media andaluza. Asimismo, aunque el estudio certifica que el municipio cumple las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud -organismo que establece la ratio de cinco plazas por cada 100 habitantes-, la situación de este pueblo es visiblemente inferior a la de otros pueblos como Pedroche, Torrecampo o Conquista. Cabe señalar que Pozoblanco cuenta con dos residencias: la de los Hermanos Muñoz Cabrera y la de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Mientras que se realizaba este estudio, el Ayuntamiento cambió en julio del pasado año el uso de los terrenos en los que se prevé la construcción del centro, que corresponden a una parcela aledaña al antiguo matadero de La Salchi, de unos 1100 metros cuadrados.

Según un estudio de la plataforma, actualmente hay una gran lista de espera de mayores para poder entrar en las residencias mientras que "otras 60 personas se encuentran en residencias fuera de su municipio, con el desarraigo que eso significa ya que han tenido que dejar su lugar de origen, su casa y su vecindad", describe Vázquez, que también recala en el "problema añadido" que supone para las familias de estos usuarios depender de un vehículo para poder ir a verles.

Otra cuestión muy importante, enfatiza la portavoz, es el número de plazas concertadas que ofrezca la nueva residencia. Un dato del estudio puso sobre la mesa que la mayoría de los encuestados "no podía pagar 1.200 euros", por lo que el cupo de plazas concertadas debe ser del "80% para que pueda entrar quien la necesite y no pueda costearla". "Lo que no tendría sentido es que esa residencia luego la ocupen vecinos de otros municipios que sí se pueden permitir pagar 1.200 euros por una plaza".

Con el cambio de usos realizado y con el estudio de necesidades presentado, "¿a qué se está esperando", se pregunta la portavoz de la plataforma, que considera insuficiente la partida destinada para la residencia en los nuevos presupuestos municipales. A ello se suma, denuncia, "la falta de comunicación del Ayuntamiento". "Hace dos años se dijo que se iba a hacer una comisión de acompañamiento para poner en marcha la residencia, pero la comisión no se ha hecho ni se comunica nada. En enero y marzo de 2020 escribimos al Ayuntamiento y todavía estamos esperando que nos conteste por escrito".

Esta situación ha llevado a la plataforma a recoger firmas por el pueblo, hojas que se encuentran en establecimientos de las calles principales y en las de los diferentes barrios del municipio. Si la situación sanitaria lo permite, la organización trabaja con la intención de recoger firmas en otros espacios abiertos. La respuesta de la ciudadanía, afirma Vázquez, "está siendo muy buena y el pueblo está unido".