Los Pedroches reclaman proyectos de los fondos Next Generation para luchar contra la despoblación

La Junta de la Mancomunidad de Los Pedroches ha reclamado al Gobierno central y a la Junta de Andalucía que los proyectos con fondos europeos Next Generation lleguen a las zonas rurales para frenar la despoblación de estas.

Los alcaldes de los 17 municipios de Los Pedroches se han emplazado para abordar "la problemática que afecta al desarrollo de la comarca e ir estableciendo estrategias y acciones ante lo que se presenta como una gran oportunidad para nuestra comarca y para el mundo rural: los fondos europeos Next Generation".

En ese sentido, apuntan a que son "miles de millones de euros provenientes de la Unión Europea sobre los que las zonas rurales tienen puesta la esperanza de su desarrollo y el freno a la despoblación y al abandono que sufren, y cuya distribución correrá a cargo de las administraciones central y autonómica". Por ello, los representantes de los 17 municipios de la Mancomunidad "no están dispuestos a que se ningunee una vez más a Los Pedroches y los fondos recalen en proyectos para las ciudades en detrimento de las zonas rurales, para lo cual están dispuestos a adoptar medidas más contundentes si no se les escucha", advierten.

En sesión celebrada esta semana, la Mancomunidad de Los Pedroches aprobó un manifiesto del grupo “Comarcas contra la despoblación” en la que está integrada Los Pedroches junto a otras seis, pertenecientes a las provincias de Córdoba, Ciudad Real, Badajoz y Sevilla, que son limítrofes y comparten la problemática de muchas zonas rurales.

La comarca de Los Pedroches considera que la situación de pérdida de población que padecen es insostenible y reclama, junto al resto de comarcas del grupo, "un nuevo modelo de Estado, un nuevo modelo Regional y un nuevo modelo provincial que potencie la España rural con el asentamiento poblacional, la creación de nuevas oportunidades en materia de empleo y desarrollo económico y un giro de 180º en las políticas actuales desde todos los ámbitos que sólo favorecen la concentración de las actividades económicas en los mismos sitios y cuyos resultados son el hacinamiento, el encarecimiento de la vivienda, la insostenibilidad medioambiental del planeta y formas de vida contrarias a la esencia del ser humano".

De esta manera los alcaldes de Los Pedroches quieren establecer una hoja de ruta para un verdadero desarrollo de la comarca, lo que podría derivar en acciones que van más allá del envío de escritos, que constantemente se hace a las diferentes administraciones, reivindicando soluciones a los problemas que son endémicos de la comarca y a los que no se da solución alguna: infraestructuras, vías de comunicación, autovía, posibilidades de transporte público, adecuados servicios de tren, falta de agua, residuos ganaderos, empleo, dependencia, formación, etc, etc.

La Mancomunidad considera intolerable que algunos responsables de las administraciones "no se dignen ni siquiera contestar" a las petición de reuniones que se les hacen desde la institución comarcal, en nombre de los 17 alcaldes, para tratar problemas vitales para nuestra comarca, por lo que sus representantes piensan que "ha llegado el momento de ir más allá y hacer ver, quizá de otra manera, a las administraciones el hartazgo de la población y el ninguneo al que se somete constantemente a la comarca de Los Pedroches". La próxima semana mantendrán otra reunión para decidir qué acciones emprender.