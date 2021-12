La pandemia se dispara en 28 municipios cordobeses

La pandemia de coronavirus se ha vuelto a disparar en un tercio de la provincia de Córdoba, según el último análisis de los datos consolidados que tiene el Ministerio de Sanidad. En concreto, ahora mismo hay un total de 28 municipios donde la incidencia ha aumentado de manera más que notable en la última semana.

En concreto, donde más está aumentado la incidencia de los grandes municipios cordobeses es precisamente en la capital. La tasa de contagio ha pasado de 213 casos a 343, según los datos hasta este miércoles. En dos semanas, se han confirmado en la capital 1.119 positivos, según los datos consolidados remitidos por la Consejería de Salud al Ministerio de Sanidad.

Mientras, en segundo lugar en números absolutos se encuentra ahora Montilla. En la ciudad de la Campiña Sur la incidencia se ha triplicado en la última semana y está ahora mismo por encima de los 250 casos. También en números absolutos el tercer lugar es para Puente Genil, donde se han confirmado medio centenar de positivos en las últimas dos semanas.

Además, la pandemia está creciendo de manera notable en Palma del Río, Aguilar de la Frontera, Cabra, Baena, Pozoblanco, Priego de Córdoba, La Carlota, Villanueva de Córdoba, Bujalance, Santaella, Hinojosa del Duque, Peñarroya-Pueblonuevo, Fernán Núñez, Belalcázar, Posadas, Encinas Reales, Espiel, Fuente Carreteros, Castro del Río, Montoro, La Rambla, Rute, Hornachuelos, Santa Eufemia y Villafranca de Córdoba.

Mientras, la incidencia va a la baja en otros seis municipios de la provincia. El caso más notable es el de Lucena, donde la tasa de contagio es ahora la mitad que hace una semana. Además, baja en Fuente Palmera, Nueva Carteya, Villaviciosa, Montalbán de Córdoba y Villaharta.

Este jueves, por vez primera desde agosto, la incidencia volvió a dejar la provincia de Córdoba en "riesgo alto de contagio". Así, se ha vuelto a superar una incidencia superior a los 300 casos, algo que no ocurría desde el verano, cuando se generalizó la vacunación en toda la provincia.

