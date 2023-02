Oro, plata y bronce: mapa de las mayores empresas cordobesas

¿Cuáles son las tres empresas cordobesas más importantes en términos de facturación y volumen de negocio? ¿Alguna de ellas está entre las más grandes del estado? Estas son algunas de las cuestiones que intenta responder el estudio de Deyde DataCentric, que recoge el ranking de las mayores empresas españolas por provincias.

Según este ranking, el oro, la plata y el bronce de las empresas cordobesas son: Deoleo, con 398.700.000 euros de facturación y 299 empleados; Covap, con 476.050.253 euros de facturación y 876 empleados; y Cunext Cooper, con 1.211.611.000 euros de facturación y 113 empleados.

De todas ellas, sólo una empresa cordobesa se ha colado entre las 20 primeras del ranking nacional, que es Deoleo.

Para elaborar este ranking, Deyde DataCentricha estudia las variables que discriminan a estas empresas frente al resto del tejido empresarial y determina aquellas cuya correlación con la relevancia es mayor. Con el objetivo de dar prioridad al concepto de “relevancia”, se parte del número de votos recogidos en la encuesta digital.

Para poder ponderar adecuadamente estos votos se han empleado una serie de variables en forma de pesos o modificadores, desde los que están asociados al tamaño de la empresa (número de empleados, volumen de facturación o presencia en el IBEX), los que están asociados a la presencia online o como anunciante (anunciante INFOADEX, búsquedas en Google Trends) y los asociados a los votos recibidos en la encuesta digital.

El mapa de las empresas más potentes por provincias de toda España es el siguiente:

