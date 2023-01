La Junta aún tardará al menos otro mes más en licitar su parte de obra de La Colada

Este miércoles, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó el proyecto de obra de la red secundaria de La Colada y también la ocupación temporal del suelo que será necesario. En el anuncio, el Gobierno andaluz señaló que el proyecto estará publicado durante un mes, para recibir las pertinentes alegaciones. Así que al menos el ejecutivo regional tardará otro mes más en poder licitar los trabajos. El Gobierno central está ejecutando unas obras para el suministro provisional y la Junta ha redactado un proyecto para una conexión definitiva. El objetivo es conectar el embalse de La Colada con la ETAP de Sierra Boyera para garantizar el suministro de los vecinos del Guadiato y Los Pedroches.

El proyecto continúa la ejecución de las obras que se iniciaron en 2006 pero no se terminaron. De entonces ya se había hecho una conducción de impulsión de 26 kilómetros, se había hecho otra conducción de gravedad de 7 kilómetros y un depósito de agua bruta de 10.000 metros cúbicos. Ahora, el proyecto que acometerá la Junta finalizará esta actuación con una estación de bombeo completa, que incluye una conducción de aspiración y otra de impulsión, además de una línea electrica de 3,5 kilómetros que dará servicio a la estación de bombeo. El plazo de ejecución es de 15 meses para una obra que se ha declarado de urgencia y se espera que esté finalizada en 2024.

La Junta presentó el proyecto en octubre pero no lo ha publicado en BOJA hasta finales de enero. Tras las alegaciones, deberá ser publicado en la plataforma de Contratación, por lo que su adjudicación definitiva no se prevé antes de la primavera. En total, se dispone de un presupuesto de 11,3 millones de euros, que pondría fin definitivamente a una obra que se concluyó en el año 2006.

