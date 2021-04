La Junta espera que el hospital de Palma del Río abra sus puertas en 2022

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha asegurado hoy en el Parlamento de Andalucía, que “tras años de falsas promesas e incumplimientos del Gobierno socialista, este Gobierno pondrá en marcha el Centro Hospitalario de Alta Resolución de Palma del Río a principios del año que viene, una infraestructura que aún no se ha abierto porque se están tramitando las subsanaciones técnicas con Endesa por cambio de normativa y está en proceso la adquisición de su equipamiento”.

En este sentido, Aguirre ha recordado que “desde 2005, es decir, desde hace 16 años, esta infraestructura sanitaria fue prometida al menos once veces por los gobiernos socialistas de Chaves, Griñán y Díaz, por lo que no deja de sorprenderme que ahora el grupo socialista se interese por la fecha de apertura de un hospital que debería haber estado abierto hace muchísimos años para atender a los 37.000 habitantes de los municipios de la Vega del Guadalquivir y que no se hizo por su nefasta gestión”.

El consejero ha indicado que “en octubre de 2010, el SAS y el Ayuntamiento de Palma del Río firman con convenio de colaboración para la construcción de este hospital, formalizándose el contrato de redacción del proyecto y dirección de obras dos años más tarde. “En abril de 2014 es supervisado el Proyecto Básico y de Ejecución y no es hasta el 2017 cuando esta actuación se incluye en el Programa Operativo FEDER 2014-2020, con un presupuesto de 14,7 millones de euros”.

“En enero de 2018, se formaliza el contrato con la empresa adjudicataria por un importe de 13,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 32 meses y en la actualidad la situación es que la obra del hospital está finalizada y fue recepcionada el pasado mes de noviembre”, ha puntualizado.

El titular de Salud y Familias ha añadido que “la urbanización se recepcionó por parte del Ayuntamiento, condicionada la instalación eléctrica a la construcción de una subestación, que a fecha de fin de obra del hospital no está concluida”. Es por ello, en palabras del consejero, “en 2020, el Ayuntamiento y Endesa acuerdan dar una solución alternativa mediante la construcción de una acometida desde un centro de transformación ya existente. Actualmente se está tramitando las subsanaciones técnicas con Endesa por cambio de la normativa y cuando se obtenga el visto bueno de Endesa se tramitará el expediente del suministro eléctrico con la Delegación de Industria”.

Aguirre ha anunciado que “el Hospital de Palma del Río se adscribirá al SAS, y en concreto al Hospital Reina Sofía, cuyo equipo directivo está realizando la actualización del plan funcional del 2010 para adaptarlo a las necesidades de asistencia sanitaria de los ciudadanos de las zonas básicas de salud que le corresponden a dicho hospital y poder definir el equipamiento necesario a adquirir”. Dicho plan funcional se desarrollará por fases, con la apertura progresiva de los diferentes servicios, de forma similar a como se ha realizado en cualquier otro hospital de alta resolución”, ha concluido.