IU exige al alcalde de Pozoblanco que asuma “responsabilidades” por el caso del presunto contrato irregular

El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Pozoblanco ha pedido al alcalde de la ciudad, Santiago Cabello (PP), que asuma “responsabilidades” por el caso de la presunta contratación irregular de un joven en el Consistorio. “IU exige transparencia y una explicación acorde a la gravedad de los hechos acaecidos”, reclaman.

La Junta de Andalucía en la justificación de la subvención Joven Ahora del año 2022 ha destapado la contratación de dos personas para la provisión de un solo puesto de trabajo como integrador social. “Por si la irregularidad señalada por la administración autonómica no fuera suficientemente llamativa, esta, sufre un giro que sobrepasa los límites de la casualidad, cuando uno de los beneficiarios de esa duplicidad laboral, es un familiar directo de la empleada de confianza del alcalde, Santiago Cabello”, señalan.

“Como se ha podido saber por medio de la prensa, la elección y posterior contratación del familiar, no ha estado exenta de polémica dentro del propio ayuntamiento, incluido el momento de la baremación de méritos. Según lo relatado en medios locales y provinciales, la anterior concejala de personal, realizó un informe en el que se rechazaba la elección del familiar por concatenación de contratos. Sin embargo, todo parece apuntar que este informe no se tuvo en cuenta por la autoridad competente, en este caso, alcaldía y se procedió a contratarlo a él y a la otra candidata”, exponen, haciendo referencia a las informaciones publicadas por este periódico.

“La sombra de la duda en esta contratación aumenta, al tratarse de un familiar directo de la persona que ostenta el cargo de Secretaría de Alcaldía, cargo de confianza y elegido por Santiago Cabello. Tras las declaraciones dadas por el alcalde de Pozoblanco, desde IU manifestamos, una serie de contradicciones cometidas por el edil y que deben ser aclaradas”, enumeran.

Así, “la mesa de contratación no decide a quien se contrata. Sólo barema los méritos de los candidatos y candidatas al puesto, por lo que exigimos que no ponga el foco de la responsabilidad sobre quien no tiene competencias”, exponen. “El alcalde es el máximo responsable en materia de contratación y pago de nóminas. Si desde la alcaldía no se firma un contrato, un trabajador no puede entrar a trabajar y si no firma las nóminas no puede cobrar. Por tanto, si ha sido dado de alta en la plataforma de contratación y ha percibido las nóminas correspondientes a los meses del contrato, el alcalde estaba al corriente de la situación”, aseguran.

Para IU, “resulta llamativo que en las explicaciones dadas por el regidor de nuestro municipio afirme desconocer esta situación, cuando, existe un informe de la anterior concejala rechazando la contratación del joven y un requerimiento de aclaración de la ausencia al puesto de trabajo, fechado en noviembre de 2023, por el actual concejal de personal y recursos humanos. Santiago Cabello tiene que explicar cómo no se actuó ante el escrito presentado en el mes de febrero por parte del beneficiado en la contratación, en el que dice estar percibiendo una cantidad económica por parte del ayuntamiento sin ir a trabajar. Del mismo modo debe explicar tal y como ha salido publicado, que en el mes de marzo hay un requerimiento de alcaldía para subir la contratación en cuestión a la plataforma”, señalan.

Ante todo, IU exige al alcalde que “se deje de excusas peregrinas y aclare la información publicada. La situación es sumamente grave, puesto que estamos hablando de una presunta irregularidad que a sabiendas de su existencia por parte de la alcaldía, no se ha actuado para remediarla. Es el momento de ser transparentes, de dar explicaciones reales y sobre todo es el momento de asumir las responsabilidades políticas por parte del señor Cabello”, concluye el portavoz del grupo municipal, Enmanuel Vioque.