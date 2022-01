El Guadiato recuperará la memoria de sus vecinos deportados a campos de concentración nazis

Varios municipios del Valle del Guadiato recuperarán la memoria de sus vecinos deportados, y en muchos casos asesinados, a los campos de concentración nazis. Así, la próxima primavera está previsto que los ayuntamientos de Peñarroya-Pueblonuevo, Fuente Obejuna y La Granjuela conviertan sus calles en un lugar de reflexión democrática y antifascista, con las vidas grabadas en las Stolpersteine de sus 38 deportados a la Alemania nazi, de los cuáles 27 fueron asesinados en los campos de Mauthausen (Austria), Buchenwald o Dachau (Alemania).

Las Stolpersteine son unos pequeños cubos de cemento con una placa de latón que se colocan en el asfalto, normalmente ante las viviendas de las personas que fueron deportadas o asesinadas en estos campos de concentración o exterminio.

En total, unos 10.000 españoles fueron detenidos durante las semanas posteriores a la invasión alemana y trasladados a los Stalags (campos de prisioneros de guerra en el interior de Alemania), desde donde fueron deportados a los campos de concentración nazis por una decisión política de Franco, Hitler y Pétain. En cada Stalag, los alemanes organizaron convoyes para trasladarles a los campos de concentración de los que “nunca deberían salir con vida” según las órdenes dadas.

En total se conoce que 71 hombres de la comarca del Valle del Guadiato sufrieron el horror nazi de los campos de concentración. Se habían exiliado en Francia, tras la Guerra Civil, y llegaron por tres vías:

- Integrantes de las Compañías de Trabajadores Españoles del Ejército francés que fueron enviados primero a los Stalags y luego a los campos de concentración. Fueron 57 hombres del Guadiato los que siguieron esta vía, la mayoría de los deportados de esta comarca.

- El famoso Convoy 927, que en agosto de 1940 llegó al campo de Mauthausen con hombres, mujeres y niños procedentes del campo de internamiento de Les Alliers (Angulema, Francia), como los dos adolescentes de 15 y 16 años, Juan Carmona Rivera y José Corrales Rivera, ambos de Belmez. Juan fue gaseado en el Castillo de Hartheim (Austria) apenas 4 meses después de su entrada al campo y José pudo sobrevivir al infierno nazi porque fue incluido en el Kommando Poschacher, cuyos integrantes ayudarían a sacar del campo las fotografías que mostraban la crueldad y la violencia de los nazis, realizadas por el “fotógrafo de Mauthausen”, Francisco Boix, que fueron fundamentales en dos procesos contra criminales de guerra nazis: ante el Tribunal Internacional de Núremberg y en el proceso americano celebrado en Dachau.

- Integrantes de la Resistencia que fueron detenidos por la Gestapo y conducidos a los campos, después de pasar por varias prisiones del III Reich, como Rafael Balsera Luengo y Alfonso García Reseco, de Peñarroya-Pueblonuevo, o Serafín Perales Romero y Manuel Pulgarín Asenjo, de Fuente Obejuna.

De los 71 solo 17 sobrevivieron al infierno de los campos y en algunos municipios como Fuente Obejuna, Belmez o Villaharta, casi todos los deportados fueron asesinados, porque en los campos de concentración morir era sencillo... Asesinados en cámaras de gas como Francisco Pérez Vacas de Peñarroya-Pueblonuevo y Eugenio Sánchez Rivera de Fuente Obejuna, inyección letal, despedazamiento por perros, duchas frías en invierno, extenuación hasta la muerte, disparos en la nuca, disparos por intento de fuga, suicidio por descarga eléctrica en las vallas del campo como Félix Paredes Consuegra de Peñarroya-Pueblonuevo...

En 2005, la Asamblea General de la ONU designó el 27 de enero Día Internacional de Conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto, en conmemoración de la liberación del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau en 1945 e instaba a los Estados miembros a elaborar programas educativos y homenajes que inculcaran a las generaciones futuras las enseñanzas del Holocausto, para prevenir actos de genocidio; y en España, en 2019, el Consejo de Ministros instauró el 5 de mayo como Día de homenaje a los españoles deportados y fallecidos en campos de concentración y a todas las víctimas españolas del nazismo, para honrar la memoria de estos españoles y españolas y reconocer que representan una parte fundamental de nuestra historia democrática por su ejemplo insuperable de sacrificio y lucha por la democracia y la libertad.

Entre todas las iniciativas realizadas en todo el mundo, destaca el proyecto Stolpersteine (piedra que te hace tropezar), una idea del artista alemán Günter Demnig que en 1993 ingenia el pequeño bloque memorial, dedicado a una persona, que se instala delante de las viviendas que habitaron las víctimas. A día de hoy, se pueden encontrar cerca de 80.000 Stolpersteine en 2.000 ciudades de 24 países. De este modo, se puede decir que ha creado el mayor monumento memorial de víctimas del nazismo del mundo.

El proyecto surge en el Guadiato como un homenaje a los deportados de la comarca a los campos de concentración nazi, integrando en nuestras calles este recuerdo. Lo que se pretende es que el caminante, al percibir el resalte en el camino, se detenga y se incline para leer lo que en la placa está escrito.

Fuente Obejuna:

JOSÉ ALEJANDRES GONZÁLEZ - MAUTHAUSEN - GUSEN - ASESINADO 17/04/1941

ANTONIO CUADRADO VENTURA - MAUTHAUSEN - GUSEN - ASESINADO 08/11/1941

RAFAEL CUENCA TRIVIÑO - MAUTHAUSEN - GUSEN - ASESINADO 31/03/1942

JOSÉ MELLADO GUTIÉRREZ - MAUTHAUSEN -GUSEN - ASESINADO 31/08/1941

EUGENIO SÁNCHEZ RIVERA (ALDEA DE CUENCA) - MAUTHAUSEN - GUSEN - HARTHEIM - ASESINADO 29/09/1941

MANUEL DÁVILA RICO - (ALDEA EL ALCORNOCAL) - MAUTHAUSEN - GUSEN - ASESINADO 10/12/1941

OLEGARIO HABA GARCÍA - (ALDEA EL ALCORNOCAL) - MAUTHAUSEN - GUSEN - ASESINADO 06/11/1941

ANTONIO ORIVE ALONSO - (ALDEA EL ALCORNOCAL) - MAUTHAUSEN -GUSEN - ASESINADO 01/01/1942

ÁNGEL SÁNCHEZ GARCÍA - (ALDEA EL ALCORNOCAL) - MAUTHAUSEN - GUSEN - ASESINADO 07/12/1941

ADRIÁN JURADO BERNAL - (ALDEA PICONCILLO) -MAUTHAUSEN - GUSEN - ASESINADO 07/01/1942

HILARIO JURADO MADUEÑO - (ALDEA PICONCILLO) - MAUTHAUSEN - GUSEN - ASESINADO 15/01/1942

SERAFÍN PERALES ROMERO - (ALDEA PICONCILLO) - MAUTHAUSEN- GUSEN - LIBERADO

JOSÉ MARÍA PULGARÍN AGREDANO - (ALDEA PICONCILLO) - MAUTHAUSEN - GUSEN -ASESINADO 29/10/1942

MANUEL PULGARÍN ASENJO - (ALDEA PICONCILLO) - MAUTHAUSEN - DACHAU - MAUTHAUSEN - ST. VALENTÍN - ASESINADO 31/01/1945

ISIDORO PORTUGUÉS DÍAZ - (ALDEA PORVENIR DE LA INDUSTRIA) - MAUTHAUSEN - GUSEN - ASESINADO 02/12/1941

La Granjuela:

JOSÉ ESPEJO MANRIQUE - BUCHENWALD - WEIMAR - LIBERADO

LORENZO MURILLO MOLINA - MAUTHAUSEN - LIBERADO

PEDRO NOGUERO IZQUIERDO - MAUTHAUSEN - DACHAU - GUSEN - LIBERADO

BIBIANO SÁNCHEZ GALLEGO - MAUTHAUSEN - GUSEN - ASESINADO 28/11/1941

Peñarroya-Pueblonuevo:

LUCAS ÁVALO PORTERO - MAUTHAUSEN - GUSEN - ASESINADO 20/11/1941

RAFAEL BALSERA LUENGO - MAUTHAUSEN - LOIBL-PASS - LIBERADO

MANUEL CAMACHO JIMÉNEZ - MAUTHAUSEN - STEYR-MÜNICHHOLZ - GUSEN - LIBERADO

ANDRÉS FERNÁNDEZ NARRO - MAUTHAUSEN - GUSEN - ASESINADO 22/06/1941

JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ - MAUTHAUSEN - GUSEN - ASESINADO 17/11/1941

ALFONSO GARCÍA RESECO - PRISIONES III REICH – SIEGBURG - FREIBURG-IM-BREISGAU -RHEINBACH - LIBERADO

FRANCISCO HERRERO GONZÁLEZ - BUCHENWALD - SCHÖNEBECK - LIBERADO

RAFAEL JUAN MONTERO - MAUTHAUSEN - ASESINADO 10/01/1942

JUAN MORAL MILLA - MAUTHAUSEN - GUSEN - ASESINADO 03/11/1941

JOSÉ MURILLO CAMPOS - MAUTHAUSEN - MELK - LIBERADO 05/05/1945

MARIANO ORTEGA MORENO - MAUTHAUSEN - STEYR-MÜNICHHOLZ - ASESINADO 12/04/1942

FÉLIX PAREDES CONSUEGRA - MAUTHAUSEN - GUSEN - ASESINADO 30/11/1941

FRANCISCO PÉREZ VACAS - MAUTHAUSEN - GUSEN - HARTHEIM - ASESINADO 04/08/1944

JUAN RAMOS ROMERO - MAUTHAUSEN - GUSEN - LIBERADO

ERNESTO TEJADA MOLINA - MAUTHAUSEN - DACHAU - ASESINADO 24/06/1943

JOSÉ TEJEDA HIDALGO - MAUTHAUSEN - GUSEN - ASESINADO 10/04/1941

JULIÁN VIGARA MURILLO - MAUTHAUSEN - ASESINADO 17/11/1940

ANDRÉ BASILE VOVK KHMELEVSKY - BUCHENWALD - LIBERADO

FLORENCIO ABAD ALBERTOS - MAUTHAUSEN - GUSEN - ASESINADO 18/04/1942

