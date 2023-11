El Gobierno elige a la empresa que mejorará el firme de la A-4 entre El Carpio y Villa del Río

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha elegido a la empresa que ejecutará el contrato de obras para la rehabilitación del firme de la Autovía del Sur (A-4) entre los puntos kilométricos (PP.KK) 347+550 y 374+000, en la provincia de Córdoba. La reparación del firme partirá desde Villa del Río hasta El Carpio.

En concreto, la empresa elegida es Hormigones Asfálticos Andaluces, que ha reducido en seis millones el presupuesto de licitación. Así, esta compañía ejecutará la obra por un importe total de 23 millones de euros, IVA incluido.

La actuación, que abarca un total de 26,45 kilómetros, tiene por objeto la rehabilitación superficial del firme de esta autovía, mediante el fresado de la capa superficial y su reposición en la totalidad del ancho de la plataforma, incluyendo los arcenes. También contempla la rehabilitación estructural de aquellos tramos que han agotado su vida útil.

Igualmente, se incluyen actuaciones tales como la reposición de las marcas viales y elementos de balizamiento afectados por las obras, la reposición de las espiras de las cuatro estaciones de aforo presentes en el tramo, la impermeabilización del tablero del puente sobre el río Guadalquivir (en el kilómetro 373) y la reposición de caminos de servicio con el material procedente del fresado del firme.

