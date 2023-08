La empresa que construirá la mayor fotovoltaica de Córdoba pide el permiso de obras

Ocupará 520 hectáreas de cuatro términos municipales de la provincia (Montemayor, principalmente, Espejo, Castro del Río y Cabra), tendrá una potencia de 250 megawatios y necesitará de una inversión total cercana a los 100 millones de euros. Es la mayor planta fotovoltaica que se construirá en la provincia de Córdoba y una de las más grandes también de Andalucía. La empresa promotora, Nueva Era Solar M&D IV, acaba de pedir al Gobierno la llamada “Autorización Administrativa de Construcción”, después de solicitar una leve modificación de algunos parámetros del proyecto inicial. Cuando logre la autorización podrá iniciar las obras.

En enero, Cabra 0, nombre oficial de un proyecto que se ubicará en gran parte del término municipal de Montemayor, recibió la autorización ambiental unificada por parte del Gobierno, que es quien controla los proyectos de energías renovables de más de 50 megawatios. Después de someter la autorización a información pública, la empresa ha decidido modificar levemente algunas iniciativas. Ahora, considera que esas modificaciones no alteran la autorización ambiental inicial, ni tampoco la administrativa. El Gobierno, a través de la Dirección General de Industria y Energía, entiende que tampoco es necesario.

Antes de concederle el permiso de obras, y como si de una licencia se tratase, el Gobierno abre un plazo de un mes en el que somete la iniciativa a información pública. En la zona ya ha habido diversos colectivos ecologistas que han denunciando que el proyecto acabará afectando a la avifauna de la comarca, especialmente a especies amenazadas como el pato malvasía. En caso de que no se acepten sus alegaciones, el Gobierno resolverá la autorización y le concederá el permiso a la multinacional, que tendrá así vía libre para iniciar las obras.

En total, se construirán “561.788 módulos de 445 Wp de potencia máxima agrupados en cadenas de 29 unidades en serie montadas sobre estructuras de seguimiento de dos cadenas del este al oeste con una separación de 5,27 metros”, según consta en el proyecto autorizado. Además, la planta tendrá 40 centros de transformación, que son desde los que partirá la energía eléctrica generada por ese más de medio millón de módulos. En el interior habrá más de 34 kilómetros de viales (caminos). Solo el cerramiento de las parcelas ocupará 28,3 kilómetros, sobre los que se levantará una valla de 2,5 metros de altura.

Ahora mismo, en Córdoba hay aprobados seis proyectos para construir megaplantas solares (aquellas de más de 50 megawatios) con una potencia de 758 megawatios. Solo la de Montemayor, la más grande de todas, tendrá una potencia de 250 megawatios. Junto a estos, la Junta de Andalucía ha tramitado o le ha dado el visto bueno a casi una veintena de plantas algo más pequeñas con las que la provincia sumará una potencia total de 1.543,5 megawatios. Es decir, se quintuplicará la capacidad actual de la provincia para generar energía solar a través de la fotovoltaica.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!