La Diputación prevé gastarse otro medio millón en dos meses para bombear agua de La Colada

La Diputación de Córdoba, a través de la empresa provincia de Aguas Emproacsa, acaba de sacar un concurso público para buscar una empresa que le suministre gasoil con el que poder seguir bombeando agua desde La Colada hasta Sierra Boyera, algo que lleva haciendo desde el pasado mes de marzo. En concreto, el pliego prevé una inversión de 514.000 euros durante dos meses con la posibilidad de prorrogar el contrato otro mes más (y el consecuente incremento de gasto) para garantizar que los equipos de La Colada siguen funcionando.

El bombeo a La Colada se realiza a través de grupos electrógenos ya que de momento no hay línea de alta tensión que pueda alimentar a esta central. De esta forma, y de manera provisional, la Diputación lleva ya once meses pagando el coste del gasoil para poder bombear el agua desde La Colada hasta Sierra Boyera, y que haya al menos suministro aunque no sea potable, para el baño o los animales.

El contrato sale a concurso una vez que vaya a caducar el actual, que también se licitó. Cuando tenga el combustible garantizado, Emproacsa seguirá bombeando un agua que en primavera espera que se pueda potabilizar.

Este gasto extraordinario es uno de los motivos que han provocado que el déficit de Emproacsa se haya disparado en el último año y que la Diputación tenga que hacer un importante desembolso para enjugarlo.

Este depósito alimenta una estación de bombeo con una impulsión que conecta con la conducción existente (realizada en su día por la Junta de Andalucía) que llega al depósito regulador de Cuartanero, y, desde allí, a la ETAP de Sierra Boyera. Entre ambos embalses hay casi 50 kilómetros de distancia.