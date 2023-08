Detectan cinco focos de la enfermedad hemorrágica epizóotica en el norte de Córdoba

El Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete ha confirmado la existencia de un total de cinco focos de la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) en el ganado de varias explotaciones del norte de la provincia de Córdoba. Esta es una enfermedad vírica que se transmite por la picadura de mosquitos, que solo afecta a rumiantes y que no es peligrosa para el ser humano. No obstante, obliga a limitaciones en el movimiento del ganado, pero no para sacrificio.

Según los datos del Ministerio de Agricultura, los dos primeros focos en la provincia de Córdoba se detectaron el pasado 6 de julio. Uno de ellos fue localizado en el término municipal de Cardeña y el segundo en Adamuz. El 10 de julio se notificó un tercer foco en Fuente Obejuna, el 21 de julio en Torrecampo y finalmente el 24 de julio en Hinojosa del Duque.

Esta es una enfermedad que se está cebando especialmente con los ciervos, en las fincas de caza, algo que ha puesto sobre alerta a los propietarios de estos cotos. Se estudia la posibilidad de que muchas explotaciones ganaderas se puedan contagiar por la cercanía precisamente a estas fincas.

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Unión Europea, actualmente existen restricciones a los movimientos para vida hacia otros Estados miembros cuando procedan de explotaciones situadas en un radio mínimo de 150 kilómetros alrededor de los focos detectados. No se establece ningún tipo de restricción con relación al movimiento o consumo de productos de estos animales (carne, leche, piel, etc.).

El Reglamento Delegado (UE) 2020/688 se encuentra actualmente en fase de revisión, estando prevista la publicación en las próximas semanas de una modificación del mismo, flexibilizando los requisitos para el movimiento intracomunitario con condiciones muy similares a las establecidas para la Lengua Azul. A estos efectos, se restringe actualmente el movimiento directo para vida (no así para sacrificio) por EHE hacia otros Estados miembros de animales bovinos, ovinos y caprinos procedentes de explotaciones ubicadas en los siguientes territorios: provincias de Cádiz, Huelva, Málaga, Córdoba, Sevilla, Granada, Jaén, Cáceres, Badajoz, Toledo y Ciudad Real.

Respecto a los movimientos nacionales, los animales y vehículos deben estar desinsectados para movimientos desde la zona afectada hacia zona libre, con ausencia de sintomatología en ganado bovino.

Ficha de la enfermedad

La enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) es una enfermedad vírica infecciosa no contagiosa transmitida por vectores (Culicoides spp.), que afecta a rumiantes domésticos y salvajes. En el ganado vacuno puede producir clínica moderada y autolimitante durante unas dos semanas. El ganado ovino es susceptible a la infección, pero poco a la enfermedad clínica, y el caprino es muy poco susceptible a la infección. Es una enfermedad que afecta a los ciervos, y puede afectar también a gamos y corzos.

Agente causal: El virus de EHE pertenece a la familia Reoviridae, género Orbivirus, y tiene muchas características morfológicas y estructurales en común con los otros miembros del género, especialmente con el virus de la lengua azul.

Periodo de incubación: 2-10 días

Enfermedad de declaración obligatoria: Es una enfermedad de declaración obligatoria de acuerdo con lo establecido el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2002 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2020, por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo relativas a la notificación a la Unión y al envío de informes a la Unión sobre enfermedades de la lista.