Una cartera y sin vehículo para repartir las cartas en un pueblo de 4.500 habitantes

A principios de mes los trabajadores de Correos iniciaban un ciclo de protestas para denunciar la crítica situación de este servicio público. Situación que puede comprobarse en Montalbán, donde cuentan con dos trabajadores pero que en periodo vacacional pasa a ser uno para repartir en un municipio de 4.500 habitantes.

Desde el Sindicato Libre de Correos denuncian la situación que se vive en la localidad desde el pasado mes. El 12 de julio una trabajadora empezó su periodo vacacional, dejando así solo a su compañero que, según ha detallado la afectada, sí que tiene vehículo. En cambio, durante el mes de agosto trabajará solo ella que tiene que hacer su trabajo a pie, lo que le hace imposible cubrir su parte del pueblo. “Tengo cartas sin entregar desde que me fui de vacaciones el 12 de julio, aunque llevo ya trabajando desde el 1 de agosto”, ha contado la trabajadora.

La repartidora de Montalbán ha puesto de ejemplo la situación vivida con uno de sus vecinos al que entregó recientemente una carta del mes de julio: “me dijo que era del imserso y que ya no ha podido solicitar las excursiones”. Y es que ha asegurado que prioriza el correo urgente como las notificaciones médicas o bancarias, pero de esta manera “no se pueden llevar el resto de cartas y se acumulan”.

Además, el sindicato resalta las “exigencias de la jefatura para que se cumpla con el compromiso del D+3, habiendo un gran pendiente de cartas ordinarias en la unidad”. Una situación que, señalan, “aparte de acarrear un agotamiento físico y mental para la persona que realiza o intenta realizar dicho trabajo, está siendo físicamente imposible por falta de medios”.

Montalbán no es el único municipio cordobés que se está viendo afectado por la sobrecarga de trabajo y la disminución de puestos de empleo por bajas médicas, jubilaciones y permisos -según datos de CCOO- . En La Carlota, por ejemplo, tiene miles de cartas ordinarias pendientes que se acumulan sin entregar desde hace semanas, destacando entre ellas citas médicas, notificaciones de Tráfico o misivas de los bancos, así como unas 250 notificaciones de distintas administraciones públicas.

En Montilla por la falta de cobertura de ausencias, disponen de cuatro de los ocho repartidores de plantilla para dar servicio a sus 22.298 habitantes. También tienen en el municipio cerca de 10.000 cartas ordinarias y 1.000 notificaciones se acumulan pendientes de reparto.

En Cabra, donde este miércoles tendrá lugar otra concentración frente a su oficina de Correos, cuentan con dos trabajadores para todo el servicio de la localidad, periferia y diseminados. En Lucena cuentan con solo seis repartidores de los 18 puestos; en Puente Genil solo tres de los 12 puestos en turno de mañana y ninguno motorizado. En Fernán Núñez solo hay un trabajador para cuatro puestos por lo que cuentan con 17.000 cartas pendientes, según detallan desde CGT Correos Córdoba.

Los empleados de Correos no descartan que “si la situación no se corrige mediante la dotación de más trabajadores”, puedan producirse paros y huelgas a corto plazo además de continuar con las concentraciones.

