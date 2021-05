Burger King abre un nuevo establecimiento en Córdoba junto a la Autovía del Sur

Burger King España, sociedad que pertenece a Restaurant Brands Iberia, ha inaugurado un nuevo local franquiciado en Córdoba, en el municipio de Pedro Abad. El nuevo establecimiento supone la creación de alrededor de 25 puestos de trabajo, que se suman a los más de 23.000 empleos que la marca genera en España y que le convierten en una de las más empleadoras del país, según ha informado la compañía a través de una nota de prensa.

El nuevo restaurante, situado la salida 367 de la Autovía del Sur (A-4), cuenta con más de 300 metros cuadrados y ofrecerá servicios como take away, sistema de refill de bebidas (posibilidad de rellenar gratuitamente los refrescos), kioskos y wifi. Así, con esta nueva apertura, Burger King® España cuenta ya con 10 restaurantes en la provincia de Córdoba y 175 en todo Andalucía.

“Estamos muy contentos de poder seguir creciendo en Andalucía, especialmente en un contexto como el actual. Desde Burger King® España trabajamos continuamente para que nuestros clientes puedan disfrutar de las mejores hamburguesas, con el sabor de la parrilla que tanto nos caracteriza desde hace 45 años”, ha comentado Jorge Carvalho, director general de Burger King® España y Portugal.

El restaurante cuenta con imagen Royal de Burger King® España, una decoración en la que destaca el uso del roble blanco con matices suaves que permiten enmarcar el conocido lema de la cadena HOME OF THE WHOPPER®, creando así un entorno confortable y agradable. Además, la combinación de cemento y ladrillo negro, junto con las instalaciones vistas y la iluminación enmarcan un estilo idóneo para la rotulación y los muebles de diseño vibrante y colores vivos de la sala. De este modo, el restaurante se convierte en un espacio único con una variedad de asientos para que los clientes elijan dónde disfrutar de las icónicas hamburguesas a su manera, siguiendo el lema de los orígenes de la marca “Have It Your Way”.

Burger King® España lleva en nuestro país 45 años. El primer restaurante que abrieron en Europa fue en Madrid, en la céntrica plaza de los Cubos, en el año 1975 y desde entonces ha crecido a gran velocidad, con más de 30 aperturas anuales en los últimos 4 años y más de 800 restaurantes en nuestro país. A finales del pasado año se inauguró en Rubí (Cataluña) el restaurante número 5.000 en Europa.

Protocolo “Más Seguro que Nunca” frente al COVID-19

Para hacer frente a la situación generada por la pandemia de COVID-19, Burger King® España ha implantado “Más Seguro que Nunca”, un plan integral de seguridad e higiene sin precedentes para garantizar la seguridad de empleados y clientes en todos sus restaurantes. “La capacidad de reacción y adaptación en una situación como esta es fundamental y este plan nos permite garantizar la seguridad de empleados y clientes tanto en nuestros restaurantes como en los servicios delivery y Autoking en el desarrollo de nuestra actividad”, ha explicado Borja Hernández de Alba. Como parte de este protocolo todos los empleados llevan mascarilla y se les toma la temperatura al comienzo de cada turno. Los restaurantes cuentan con medidas adicionales como mamparas en los mostradores y en los kioscos para la realización de pedidos, cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad entre los usuarios. Además de las medidas implantadas en cocina, los restaurantes tienen el aforo limitado y a la entrada de los mismos, los clientes cuentan con un dispensador de guantes y gel higienizante de uso obligatorio durante la estancia en el local. El servicio delivery cuenta con el protocolo de entrega con contacto mínimo y seguro, entre repartidor y cliente. Además, todos los pedidos recibidos a través de los agregadores son entregados por el servicio de reparto de Burger King® con el objetivo de garantizar la seguridad y el control de todo el proceso. Los pedidos recogidos a través del servicio AutoKing, se entregan en bolsas cerradas y en una bandeja que es desinfectada tras cada uso.