Auxiliadora Moreno: “La igualdad no debe de ser un verso libre, sino estar integrada en todos los ámbitos de nuestra sociedad”

Auxiliadora Moreno (Montilla, 1978) es la nueva diputada provincial que ha asumido la Delegación de Igualdad. Desde el Palacio de la Merced y ante la jornada reivindicativa del 25N contra la violencia de género, Moreno sostiene que las políticas de igualdad tienen que ser “transversales” a toda la Diputación e insiste en la importancia de la educación y de la formación. La diputada del PP avanza que su eje de trabajo será el VI Plan de Igualdad, vigente desde el año pasado.

Es diputada provincial desde el pasado junio de este año. Ha asumido Igualdad, una cartera clave, además de otras competencias. ¿Qué se ha encontrado en el área al llegar?

Lo primero que me he encontrado ha sido una delegación compuesta por un capital humano de gran valor. Desde aquí mi reconocimiento a las profesionales que me rodean por hacerlo todo mucho más fácil para mí. Los comienzos suelen ser duros y gracias a ellas y su magnífico trabajo parece que nos conocemos desde siempre.

Es una delegación con una gran trascendencia y mucho trabajo por hacer. Lo primero es conocer las realidades de los diferentes municipios de nuestra provincia y crear redes con el resto de instituciones públicas y privadas para hacer un trabajo muy coordinado de manera que la gestión de los recursos públicos sea lo más eficiente posible.

¿Se ha marcado ya una línea estratégica para los cuatro años de mandato?

Para el nuevo equipo de gobierno de Diputación, con el presidente a la cabeza, Igualdad es un pilar fundamental por lo que estoy especialmente motivada. Tenemos mucho trabajo e ilusión por delante que sin duda revertirá en todos y cada uno de nuestro municipios.

Las líneas estratégicas estarán basadas en la formación, educación y muy especialmente en el empleo pues estoy convencida que la empleabilidad es el vehículo que no debemos de perder para lograr una plena igualdad de oportunidades.

Otro pilar importante es seguir trabajando contra la violencia de género, prestando especialmente atención a diferentes programas educativos, poniendo los recursos con los que contamos a disposición de las victimas e instituciones cercanas, en este caso ayuntamientos. Seguir colaborando de forma estrecha con ayuntamientos, Plataforma contra la violencia de género, Cruz Roja, Universidad de Córdoba, etc.

Marcar la transversalidad para trabajar desde las diferentes delegaciones, de las que soy responsable, pues la igualdad no debe de ser un verso libre sino estar integrada en todos los ámbitos de nuestra sociedad.

Por supuesto pondré especial énfasis en trabajar por las zonas más rurales, los pueblos más pequeños dónde los recursos son mas escasos. Para ello las relaciones con alcaldes y alcaldesas así como los diferentes responsables de Igualdad de los diferentes municipios son importantes, la comunicación y coordinación es de vital importancia. Me gustaría trabajar además de la mano de las diferentes mancomunidades pues estoy segura de que seriamos capaces de sacar muchos proyectos adelante y una forma de rentabilizar los diferentes recursos.

La igualdad, la conciliación, la violencia de género, no son problemas exclusivos de las mujeres, son problemas de toda la sociedad

¿Desarrollará una política continuista o tiene pensado algún cambio importante?

Lógicamente habrá cambios por todo lo que os he contestado en la pregunta anterior. Este Gobierno tiene muy claro su compromiso con la igualdad y la necesidad de trabajar de manera conjunta y coordinada para llegar a más mujeres, pero contando con el conjunto de la sociedad. La igualdad, la conciliación, la violencia de género, no son problemas exclusivos de las mujeres, son problemas de toda la sociedad y, por tanto, debemos implicarnos hombres y mujeres en este camino. Para mí todos los cambios son positivos por ello estoy convencida que serán bienvenidos a esta delegación. También nos centraremos en mejorar la calidad de todas las actividades y convenios adheridos a ella.

Está en vigor el VI Plan de Igualdad aprobado por la anterior Corporación ¿Tiene previsto algún cambio?

Trabajaremos con el Plan de Igualdad como eje, se harán cambios si así lo requiere, a veces es normal que en el día a día surjan propuestas de mejora.

Este sábado es el Día Internacional contra la violencia machista ¿de qué manera se va a integrar la Diputación es una jornada reivindicativa?

Cómo bien decís es una jornada reivindicativa, pero para esta Delegación es muy importante trabajar contra la violencia machista los 365 días del año. En este sentido, la Diputación de Córdoba junto con el resto de diputaciones andaluzas, hemos realizado el manifiesto conjunto que se ha aprobado en cada una de ellas y en muchos ayuntamientos de nuestra comunidad. También se ha realizado la campaña ‘No esperaba que fuese capaz… y la mató’, a través de cartelería, vídeos, redes sociales, spots … Esta campaña quiere incidir en la responsabilidad que tenemos todos a la hora de poder denunciar cualquier indicio de violencia de género. Erradicarla es responsabilidad de todos y estoy segura que lo lograremos , pero hasta entonces no podemos permanecer impasibles ante los asesinatos de mujeres de mano de sus parejas o exparejas.

Hace tan solo unos días recibimos la noticia de que el gobierno de Juanma Moreno, aprobaba, a partir del 2024, que los hijos menores de edad de mujeres asesinadas víctimas de violencia de género, tendrán derecho a unas ayudas anuales, hasta la mayoría de edad y compatibles con cualquier otra. Pero nuestro deseo es que estas ayudas algún día dejen de existir, entonces si estaríamos hablando de buenas noticias.

El viernes celebramos nuestro Pleno Extraordinario conmemorativo a este día y guardamos cinco minutos de paro en señal de repulsa. Estos actos tienen importancia Institucional para visibilizar la importancia de unirnos como sociedad en la “lucha” contra la violencia machista. A todo esto le sumamos la cantidad de actividades, encuentros, foros, seminarios en los que participamos durante todo el año.

Me gustaría señalar la importancia que tiene para esta Delegación el volcarnos a trabajar y prevenir la violencia entre los más jóvenes, pues es un asunto que me preocupa bastante por lo que dedicaremos una especial atención a ello. Como así lo haremos también con las mujeres con discapacidad, apoyando a todas las asociaciones que trabajan continuamente por ello.

En Córdoba hay activos casi 1.900 casos de violencia de género, un 18% mas que el año anterior. ¿Qué está ocurriendo?

Es cierto el aumento de casos de violencia de género y también es cierto que el aumento de denuncias hace que esta cifra suba. Destacar la importancia de denunciar pues si esto no se hace no se pueden poner a funcionar todos los mecanismos y protocolos con los que contamos.

La visión de algunas plataformas online y de redes sociales con respecto a la violencia es un dato muy preocupante. El aumento del consumo de pornografía en edades tempranas es aún mayor, concienciar a educadores, familias y a la sociedad en general es cosa de todos. Establecer filtros legales es de vital importancia, crear leyes que nos ayuden a proteger a los más jóvenes también.

Es maestra de profesión. ¿Considera que hay que trabajar la base educativa para prevenir este tipo de violencia?

Por supuesto que sí, estoy convencida que la educación es la base para cualquier tipo de cambio social y está es muy importante para erradicar cualquier tipo de violencia entre ellas la violencia machista. Trabajar la igualdad, como se suele decir desde la cuna, hará que consigamos una sociedad más plural, más justa y tolerante.

Hacerlo de la mano de toda la comunidad educativa es un éxito asegurado. Para ello desde la Delegación apostamos por dar un papel muy importante a la coeducación esto ayudará a que nuestras generaciones futuras crezcan en plena igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

¿Queda mucho trabajo que hacer de concienciación en los municipios cordobeses?

Siempre queda trabajo por hacer, además de las actividades de concienciación damos un paso más y éstas deben de ir acompañadas de recursos. Estos recursos deben de ir dirigidos a cada uno de nuestros pueblos prestando atención siempre a la formación, educación como herramientas para poder enfrentarnos a las desigualdades e incluso a la violencia. La independencia laboral y económica de la mujer es un pasaporte para salir en muchos casos de cualquier situación de violencia. Esto ayuda a muchas de ellas a tomar medidas para salir de este círculo. Por supuesto sigue sin ser suficiente.

En el pleno de noviembre aprobamos una propuesta en la que pedíamos al gobierno de España el aumento de los EMUME (equipos mujer y menor de la Guardia Civil), puesto que se esta perdiendo la presencia de esta en muchos de nuestros pueblos más pequeños y esto aumenta la desigualdades y las oportunidades con respecto a otros ciudadanos que viven en pueblos o ciudades más grandes.

Las políticas de Igualdad son transversales. ¿Le ha puesto las gafas violeta a sus compañeros de corporación?

Bueno, no me atrevería hablar de mis compañeros de corporación, pero sí lo haré de mis compañeros del Equipo de Gobierno. Con ellos no hace falta ponerle ningún tipo de gafas veníamos con ellas puestas, de hecho dentro del Equipo de Gobierno somos más mujeres que hombres por poneros un ejemplo. Como bien dije anteriormente trabajamos la igualdad de forma transversal como no puede ser de otra forma todos están convencidos de ello empezando por el presidente al que quiero agradecer su disponibilidad, dedicación y colaboración con esta Delegación.

¿En qué medida condiciona el apoyo de Vox a los presupuestos de la Diputación a las políticas de Igualdad en su Delegación?

Como en todas las delegaciones a la hora de elaborar presupuestos tenemos que ser muy pulcros para hacer que los recursos públicos lleguen a todos y cada uno de los ciudadanos cordobeses. Venimos hablando durante toda la entrevista de la transversalidad de las políticas de igualdad, para este Equipo de Gobierno éstas están blindadas como no puede ser de otra manera.

¿Tiene algún modelo político de referencia para desarrollar las políticas de Igualdad en su delegación?

Cada territorio es un mundo y presenta unas necesidades concretas incluso en nuestra propia provincia existen realidades muy diferentes de unos lugares a otros. El modelo político es el de la coordinación y colaboración con el resto de instituciones para conseguir llegar a hablar de igualdad con mayúsculas como he venido diciendo para este Equipo de Gobierno es de prioridad absoluta. El apoyo del IAM y de la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía es sin duda un valor añadido para esta Delegación. Y hablando de Junta de Andalucía tengo que hablaros de corresponsabilidad, el Plan Corresponsables de la Junta de Andalucía, hace posible que podamos transmitir a nuestros ayuntamientos ayudas destinadas a ello. Trabajar la corresponsabilidad es otra de las bases de las políticas de igualdad de esta Delegación. Juntos podemos lograrlo.