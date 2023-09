El Área Sanitaria Sur de Córdoba busca siete médicos de atención primaria

El Área Sanitaria Sur de Córdoba, a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), ha iniciado un proceso de selección de personal para contratar a siete médicos de atención primaria durante cuatro meses. Este distrito está integrado por 27 municipios de las comarcas de la Subbética, Campiña Este-Guadajoz y Campiña Sur. Presta atención a casi 275.000 personas y tiene como principales núcleos de población a Lucena, Puente Genil, Montilla, Cabra, Baena y Priego de Córdoba.

Se compone de 13 Zonas Básicas de Salud, con una dotación en su ámbito geográfico de 15 sentros de salud, 19 consultorios locales y 13 consultorios auxiliares, que constituyen la referencia organizativa y de recursos para integrar las 13 Unidades de Gestión Clínica que posee en atención primaria. En la oferta distribuida por el SAE no se especifica los centros de salud de destino de las siete plazas vacantes.

La puestos de trabajo son a jornada completa y un sueldo mensual de 3.355 euros, según la oferta hecha pública. El requisito imprescindible es contar con la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria.

