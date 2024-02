El alcalde de Pozoblanco preside la comisión que investiga el caso del joven con sueldo municipal sin trabajar

La comisión de investigación aprobada por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento de Pozoblanco está presidida por el alcalde del municipio, Santiago Cabello, a pesar de las peticiones de abstención planteadas en la primera reunión preliminar, según ha podido conocer este medio. El Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales recoge que los alcaldes de los ayuntamientos son, de facto, los presidentes de las comisiones, aunque el articulo 125 permite delegar este cargo en cualquier otro miembro de la corporación a propuesta de la comisión. Por el momento, esto no ha ocurrido.

Cabe recordar que este caso, adelantado por Cordópolis, llegó a mover los cimientos de este Ayuntamiento del norte de Córdoba hasta que el PP provincial mostró públicamente su apoyo a la investigación puesta en marcha. El presidente del PP de Córdoba y delegado del Gobierno andaluz en la provincia, Adolfo Molina, aseguró “respetar” la investigación y mantuvo que “los ciudadanos confiaron en el alcalde de Pozoblanco hace muy poco tiempo, con una mayoría amplísima, con lo que creo que también los vecinos están contentos con la gestión. Y cuestiones que pueda haber internas, creo que hay que solucionarlas, que es lo que hacemos”.

Esta comisión de investigación, propuesta por PSOE e IU, fue aprobada el pasado 30 de febrero después de que el alcalde rechazara días antes poner en marcha este mecanismo. Dado que el Reglamento recoge que la comisión debe ser proporcional al número de concejales por grupos políticos, el PP tiene cinco representantes, el PSOE, dos; e IU, uno. Por los populares, además del alcalde, están su portavoz, Anastasia Calero, y los concejales María Fernández, Agustín Cantero y Lola García. Entre ellos no está el edil de Personal e Interior, Gerardo Arévalo, quien descubrió el caso.

Aunque el caso fue revelado el pasado mes de febrero, sus orígenes se remontan a 2022, cuando el Ayuntamiento de la localidad pagó durante cinco meses y nueve días a un joven que nunca acudió a su puesto de trabajo. Antes de que el caso saltara a la prensa, Arévalo -que entró nuevo en el equipo de gobierno tras las elecciones locales de mayo de 2023- lo conoció el pasado mes de noviembre. No hay contrato firmado, aunque sí lo están sus nóminas. Tampoco hay pruebas de que acudiera su puesto de trabajo.

Según la documentación publicada por este medio, Arévalo comunicó al alcalde lo que había pasado a la par que le pedía solucionar la situación, que el joven devolviera lo cobrado o que, incluso, acudiera a los tribunales auxiliado por los servicios jurídicos de la Diputación de Córdoba. Nada de ello ocurrió. Una vez que el caso se dio a conocer públicamente, el joven llegó incluso a demandar al Ayuntamiento por no haberle dado trabajo a pesar de haber cobrado.

El 2 de febrero, los letrados del joven y de la Diputación, garante de los intereses del Ayuntamiento de Pozoblanco, estaban citados en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Junta de Andalucía, aunque este periódico no ha podido conocer el resultado de esa reunión, si es que se produjo, a pesar de la petición de información.

