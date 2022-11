Más de 300 personas participan en la primera jornada de Memoria Democrática de Carcabuey

Más de 300 personas han acudido a Carcabuey a la inauguración de la primera jornada de Memoria Democrática en el municipio. “A través de estas jornadas podemos conocer con el rigor científico de la investigación, aquello que ha pasado con las víctimas de lo que ha sido el mayor acto de genocidio”, según ha asegurado el alcalde del municipio, Juan Miguel Sánchez Cabezuelo.

Durante este encuentro se ha puesto hecho énfasis en la obligación moral que tienen todas las entidades públicas, la sociedad civil, investigadores y la academia para con las víctimas. “Se trata además, de cumplir con una ley que contiene los cuatro principios fundamentales: verdad, justicia, reparación y el deber de memoria”, han destacado los organizadores.

En la apertura del encuentro Ramón Hernández Lucena, diputado Provincial, Delegado de Memoria Democrática destacó el papel de la delegación de Memoria Democrática de la Diputación provincial y el apoyo que está prestando a los municipios cordobeses. De forma virtual, también expresó su reconocimiento a estas jornadas Diego Blázquez, director General de Memoria Democrática del Gobierno de España, expresando su compromiso por continuar apoyando este tipo de proyectos.

Como parte de la agenda, el cronista oficial de Carcabuey, Rafael Osuna Luque, presentó el libro Guerra Civil y represión en Carcabuey y se llevó a cabo una mesa de diálogo conformada por Rafael Osuna Luque; Ana Barrero Tiscar, presidenta de AIPAZ (Asociación Española de Investigación para la Paz con el tema Por qué Memoria Democrática; y, Carmen Jiménez Aguilera, historiadora y arqueóloga quien habló sobre la mujer y la represión franquista. La mesa fue moderada por el historiador y codirector de Coop&Coo, Antonio C. Zurita Contreras quien habló sobre Verdad, Justicia y Reparación: derecho humano universal.

De manera virtual también intervino Francisco Moreno Gómez, historiador y especialista de la Guerra Civil Española en la provincia de Córdoba; y Antonio Barragán Moriana, catedrádico de Historia Contemporánea de la Universidad de Córdoba, qie saludaron y felicitaron la organización de este evento y la publicación de la obra de Osuna.

Como parte de estas jornadas el Ayuntamiento de Carcabuey ha dedicado un espacio en el Cementerio Municipal Nuestra Señora del Carmen a la escultura denominada En Memoria elaborada por José Karacuel con la cual se quiere conservar la memoria y hacer un reconocimiento a las víctimas y sus familiares. Estas jornadas fueron lideradas por la concejala de Cultura de Carcabuey, Lucía Sánchez Julián, auspiciadas por la Diputación de Córdoba con el apoyo de Almazaras de la Subbética y por Coop&Co, desarrollo humano sostenible, cerraron con la intervención musical de José Manuel y Lorena Carrasco.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!