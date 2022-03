Yaroslav, un joven ucraniano que solo pide paz

La guerra entre Ucrania y Rusia llega a todos los rincones del mundo y no excesivamente con la ayuda de armas ni de violencia física. En un mundo tan globalizado no es de extrañar que todos los países tengan foráneos de cualquier parte del planeta y Córdoba está siendo testigo una vez más de lo que está suponiendo el actual suceso bélico entre los ciudadanos residentes en este territorio. Yaroslav Teslovych -más conocido como Yaros- es un joven futbolista de 14 años que aterrizó en la capital califal cuando tan solo tenía seis. Él y su familia fueron recibidos con los brazos abiertos por la población cordobesa, aunque ahora viven con momentos de angustia todo lo que está pasando en su país natal y más aún porque recientemente su hermano se ha unido al ejercito ucraniano para combatir ante las fuerzas rusas.

Primeramente, Yaros llegó a Córdoba en el año 2014 después de que su familia, con ascendencia rusa, decidiera que era un "buen plan de vida" tal y como relata a CORDÓPOLIS el joven ucraniano que también recalca la buena respuesta de la población cordobesa tanto desde su llegada como en este momento tan crítico. De hecho, Teslovych se encuentra junto a demás compatriotas en el Centro de Negocios de los Azahares donde han logrado instaurar un emplazamiento para que cada persona interesada pueda donar todo tipo de productos en ayuda a los habitantes que están sufriendo en primera persona este conflicto bélico. "Nos hemos juntado muchos ucranianos para ayudar a nuestro país y enviar comida, ropa, medicamentos... de todo. Al fin y al cabo es lo que hace falta y se agradece a toda la gente que está llegando aquí y está trayendo lo que puede".

Por otro lado y después de ocho años en la capital califal, Yaros ha logrado que el fútbol sea su vía de escape en este momento tan crítico que está viviendo su país natal. El joven ucraniano viste en la actualidad la camiseta del Club Deportivo Miralbaida en la categoría de Segunda Andaluza y en el último partido ante el Salvador Allende tuvo lugar un especial homenaje, donde ambos equipos portaron una bandera ucraniana y dieron un aplauso a este protagonista. Por ello, Teslovich agradece todo lo que Córdoba ha dado, aunque no se olvida de sus raíces. "Tengo el corazón partido porque he nacido en Ucrania, pero me he criado aquí. El crecimiento y la educación me la ha dado España".

En lo que a la guerra respecta, el joven ucraniano admite que siente "mucha tristeza" por la situación que, sobre todo, está sufriendo población no inmersa en el conflicto. "Está falleciendo gente inocente que no debería fallecer por personas que no deberían estar a cargo de un país. Al fin y al cabo es lo que ocurre", añade. Mientras tanto, Yaros también ha conocido que su hermano está en la actualidad en Kiev combatiendo por la defensa de Ucrania y apunta que es "un palo muy duro" porque, además de la situación en sí, lleva más de ocho años sin verlo. "Me he podido comunicar con él por la mañana antes de dirigirse a Kiev y me ha dicho que la situación está difícil, pero que no me preocupe porque está seguro de que la sacarán para adelante", asevera.

Entretanto, Yaros no tiene claro lo que podría pasar y no se fía de lo que pueda pensar el presidente de Rusia tras lo sucedido en su país. "Lo que puede tener en la mente Putin, a lo mejor, es persistir hasta que se meta toda Europa y Estados Unidos, con Tercera Guerra Mundial incluida. Ojalá no pase, pero no sé decirte. A lo mejor acaba todo mañana o en dos años". Por otro lado, el joven futbolista sabe que "una sola persona" no puede terminar un conflicto bélico así como así, pero quiere mandar un mensaje a todos los rusos que están combatiendo ante Ucrania. "Les diría a todos que están haciendo caso a una persona que está loca. Están haciendo caso al presidente de Rusia que está loco y no hay nada peor en el mundo que un loco e inteligente a la vez al mando de un país. Eso es una bomba", culmina.