Vox, la única formación que aún no ha dado a conocer a su número dos en Córdoba

Mientras el candidato del PP, José María Bellido, acaba de fichar para su lista electoral al excoordinador local de Vox en Córdoba, Julián Urbano, y difunde los nombres de su candidatura con cuentagotas, la formación de Santiago Abascal sigue aún sin dar a conocer quién acompañará a Yolanda Almagro como número dos en las elecciones del próximo 28 de mayo.

La dirección nacional de Vox ha reclamado a sus formaciones locales que envíen a Madrid las candidaturas al completo antes del 16 de abril. El plazo de presentación de candidaturas arranca el 19 y concluye el 24. El papeleo es intenso y ningún partido se quiere encontrar con la sorpresa de una candidatura anulada por un defecto de forma o por entregarla tarde. Por eso, a estas alturas todos los partidos tienen claro ya el nombre y el orden de las candidaturas con las que se presentarán a las próximas elecciones municipales.

La formación ha vivido en Córdoba una gran conmoción. El fichaje de su antiguo coordinador local por el PP se produce después de su dimisión. El propio Urbano fue uno de los nombres que se postuló ante la dirección nacional para liderar la candidatura al Ayuntamiento de Córdoba. Junto a él, la actual portavoz en el Ayuntamiento, Paula Badanelli. Finalmente, el partido se inclinó por Yolanda Almagro y Urbano acabó dimitiendo. De la crisis de la elección de Almagro surgieron otros movimientos internos más, como la dimisión del que era su presidente provincial, Alejandro Hernández, que sigue siendo parlamentario andaluz.

Todos esos seísmos han enrarecido el ambiente en Vox Córdoba y explica que a estas alturas aún no se haya designado a quién acompañará a Almagro en las próximas elecciones. En principio, se aguarda que sea la actual portavoz, Paula Badanelli, pero la decisión depende finalmente del criterio que se imponga en Madrid.

Actualmente, Vox dispone de dos concejales en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, la propia Badanelli y su presidente provincial, Rafael Saco. Sus votos van a seguir siendo claves. El cogobierno pretende dejar aprobados los presupuestos municipales de 2023 antes de las elecciones. Esta semana ya ha aprobado el anteproyecto en la Junta de Gobierno Local, pero el visto bueno definitivo depende del Pleno, donde los votos de Vox son determinantes. En principio, esta formación duda entre la abstención o votar directamente en contra, lo que supondría una ruptura con el PP a escasos días de las elecciones municipales.

