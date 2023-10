Vox no descarta “llamar a los cordobeses a la movilización si Bellido mantiene la alarmante subida de tasas en Sadeco”

Rafael Saco, concejal del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba y consejero de Sadeco, ha lamentado que “este jueves se consumara la mayor subida de la historia de una tasa de este ayuntamiento, por supuesto con el voto en contra de este grupo municipal. Pedimos la retirada de ese punto en el consejo de ayer por muchas razones y el Partido Popular no quiso hacerlo. Pero tanto más graves son las razones que se esgrimen para esta subida como la subida en sí”, informa la formación a través de una nota de prensa.

Saco ha explicado, “por un lado, la excusa de la guerra de Ucrania. Como si a las empresas a las que se sube de media esta tasa 60 euros no les afectase también esa guerra. Por otro lado el señor Bellido y la señora Albás tratan de echar balones fuera echándole la culpa de esta histórica subida a un impuesto que impone Pedro Sánchez. Pero se olvidan de explicar que este impuesto es consecuencia práctica de aplicar la Agenda 2030, una agenda a la que solo Vox se opone y que ahora, como en otras ocasiones, ataca directamente el bolsillo de los cordobeses”.

El concejal de Vox ha denunciado que “este impuesto entró en vigor el 1 de enero de este año. Por tanto el señor José María Bellido sabía perfectamente que se tenían que subir estas tasas, esto nos lleva a demostrar que el alcalde de Córdoba mintió a los cordobeses cuando en campaña aseguraba que iba a continuar la senda de la bajada de impuestos”. “Los que no hemos cambiado de posicionamiento somos nosotros, Vox, que durante 4 años hemos insistido en una bajada real de impuestos, que a pesar de haberse producido, gracias a nuestra insistencia, no es ni mucho menos la que hubiera querido ni puesto en marcha Vox” y ha sentenciado Rafael Saco alertando de que “ahora, el Partido Popular, con su mayoría absoluta, aplica su rodillo y sube de una tacada una tasa un 35%. Sin descartar otras subidas futuras, un motivo por el cual los cordobeses deberían movilizarse y salir a la calle y decirle al PP que los bolsillos de las familias cordobesas no pueden más.

Vox se opondrá exigiendo “una mayor contención del gasto, una mejor gestión de los recursos y por supuesto que no se vuelva a mentir a los cordobeses”.