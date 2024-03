Vox busca montar una caseta por primera vez en la Feria de Córdoba

Vox está trabajando para tener una caseta en la próxima Feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba. Será la primera vez que este partido político esté presente en este evento tan señalado de la capital, que se celebrará desde la medianoche del 18 de mayo hasta el 25 del mismo mes.

En estos momentos, su solicitud para instalar una caseta en la Feria está excluida provisionalmente, ya que debe presentar una documentación que no ha sido aportada, como la declaración responsable sobre la seguridad preventiva, el proyecto de funcionamiento y un croquis de este establecimiento temporal. No obstante, esta propuesta de caseta no es la única excluida temporalmente dado que en esa misma posición se encuentran hasta 36 solicitudes de entidades, hermandades, peñas, partidos políticos -como el PP-, instituciones públicas -como la Diputación de Córdoba- o sindicatos -como CCOO-.

La presidenta provincial de Vox Córdoba, Paula Badanelli, ha explicado a este periódico que la decisión de poner en marcha la caseta responde a la propia demanda tanto de los afiliados como de los simpatizantes de la formación, “que echaban de menos la presencia” de este partido en la Feria. La idea planteada es que el establecimiento ocupe unos 300 metros cuadrados y se instale en una esquina, por lo que tendrá mucha visibilidad, ha apuntado Badanelli. “Será una caseta abierta, con buen ambiente y donde disfrutar de nuestras tradiciones, así como de la buena compañía”, ha asegurado la presidenta de Vox en Córdoba.

Frente a las solicitudes que deben ser subsanadas, 53 ya han sido admitidas y entre ellas hay, también, de hermandades, partidos políticos -como el PSOE y PCA-, sindicatos -como UGT-, la Federación de Peñas Cordobesas, el Real Círculo de la Amistad, y asociaciones como la Asociación de Celíacos de Córdoba, Alcer Córdoba y AJE Córdoba.

Los interesados tienen hasta el 3 de abril para presentar alegaciones.