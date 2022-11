Una visita para conocer 'in situ' cómo se reciclan los residuos que se tiran al contenedor

La empresa municipal de saneamiento de Córdoba, Sadeco, ha abierto al público en general la posibilidad de visitar el Complejo Medioambiental y conocer 'in situ' cómo es el proceso de reciclaje que se lleva a cabo con los residuos que se tiran al contenedor.

Estas visitas, que se suelen hacer por parte de grupos escolares y otros colectivos, se abren también ahora para que cualquier persona pueda concertarla y conocer de primera mano qué ocurre con las botellas, los plásticos o la meteria orgánica que cada día deposita en el contenedor.

Sadeco ha programado una semana para estas visitas al Complejo Medioambiental, entre el 12 y el 16 de diciembre, bajo el título 'El maravilloso viaje de nuestros residuos'. Se trata de dar a conocer cómo, en la práctica, se lleva a cabo el proceso de reciclaje, con una cadena que comienza con la recogida de residuos, prosigue con el reciclado en sí para generar materias primas con las que diseñar y producir nuevos objetos con esa materia reciclada, para volver a ser objeto de consumo y reutilización.

'Reduce, reutiliza, recicla' es el lema de la actividad general de Sadeco que impregna estas visitas, para las que las personas interesadas pueden inscribirse hasta el 30 de noviembre mediante mensaje por Whatsapp al número 627039536.

De igual forma, Sadeco ha programado para la misma semana del 12 al 16 de diciembre, pero en horario de mañana, visitas al centro del Servicio de Bienestar Animal, donde se encuentran los animales que llegan a estas instalaciones, bien por abandono o cesión, para ser adoptados.

'Una visita que puede cambiar tu vida' es el título escogido para estas visitas dirigidas a adultos, que también las pueden concertar por la misma vía de Whatsapp antes de final de noviembre. Sadeco trata así de acercar su actividad a la ciudadanía y, en concreto, que se conozca in situ cómo se trabaja con los animales que recoge, trata y ofrece en adopción.

Por otra parte, la empresa municipal tiene ya previsto el calendario de talleres abiertos a la ciudadanía con distintas temáticas y prácticas, dirigidos específicamente a público adulto, que se llevarán a cabo desde este mes de noviembre a julio de 2023.

Programados uno cada mes, en noviembre se celebrarán dos sesiones del taller de Adornos de Navidad con material reciclado -una sesión del 8 al 10 de noviembre y el 12 de noviembre; la segunda, 22-24 de noviembre y 26 de noviembre-.

Después de las visitas al Complejo Medioambiental y al centro del Servicio de Bienestar Animal en diciembe, para enero se desarrollará un taller de costura y en febrero uno de reparación de bicicletas. En marzo será el turno de un taller de reutilización y reciclaje, mientras que en abril se retomarán las Patrullas verdes en entornos naturales donde se recogerán residuos.

Para el mes de mayo se llevará a cabo un taller de reciclaje de palets para darles nuevos usos; en junio se enseñará a reparar muebles y en julio el taller será de reparación de objetos electrónicos y eléctricos.

Sadeco difunde las fechas y lugares de realización de cada una de las actividades durante el mes previo, tanto en redes sociales como en los centros cívicos de la ciudad, para que en ese tiempo se puedan realizar las inscripciones.

