Los vecinos de Villarrubia se movilizan para reivindicar obras históricas “sin respuesta” en la barriada

Los vecinos de Villarrubia se movilizarán con una manifestación la próxima semana para reivindicar lo que consideran obras históricas "sin respuesta" en la barriada cordobesa. Así, el Consejo de Distrito de Villarrubia es el promotor de la movilización que tendrá lugar el lunes 28 de febrero, Día de Andalucía.

Los vecinos reclaman a las administraciones que no hagan oídos sordos a sus reivindicaciones históricas, entre las que citan "un nuevo centro de salud digno y una sala deportiva para nuestros jóvenes", además de la eliminación de barreras arquitectónicas con un túnel bajo las vías del tren y la construcción de una pasarela superior.

Junto a ello, entre las reivindicaciones de los vecinos para llevar a cabo esta manifestación está también la realización de las obras pendientes en la Cañada Real. Los participantes se concentrarán a las 11:00 del próximo lunes junto a la estación de Renfe en la propia barriada de Villarrubia.

El presidente de la asociación de vecinos La Cañada, Antonio Porcel, ha explicado a este periódico que la manifestación concentrará las reivindicaciones pendientes, tanto con el Ayuntamiento de Córdoba, como con la Junta y Adif, algunas reclamadas "desde 1992 como el túnel subterráneo en la vía" del tren, recuerda.

Porcel explica que los vecinos han tenido "reiteradas reuniones con los distintos responsables" de las administraciones en estos años y "solo dan evasivas, no tenemos respuesta", critica. "Mucho sí, sí, pero luego no lo incluyen en los presupuestos", ha citado como ejemplo con el centro de salud que reclaman a las Junta de Andalucía.

Desde la asociación esperan la respuesta de los vecinos -en Villarrubia viven más de 10.000 cordobeses-: "Son asuntos que nos afectan directamente a toda la población. Queremos dar un toque de atención ante la dejadez que sufre la periferia en general y Villarrubia en particular", apunta. "Queremos soluciones", concluye, sintetizando el sentir que los vecinos expresarán en esta próxima movilización.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!