Los vecinos del distrito Sur reclaman la apertura de la biblioteca de La Normal

Los vecinos del Distrito Sur han reclamado al Ayuntamiento de Córdoba que abra ya y ponga en uso la biblioteca ubicada en el edificio de la antigua Normal de Magisterio. En un escrito, el Consejo de Distrito Sur, precguntan al alcalde, José María Bellido, "que si hace más de un año que se inauguró la Antigua Normal y ya se están utilizando algunas plantas, ¿por qué no abre la biblioteca, tan demandada por todos y todas y, sobre todo por este consejo de distrito?"

Señalan en su escrito que esta zona de Córdoba cuenta con "un espacio cerrado con gran capacidad llamado biblioteca que no se puede abrir porque no está equipada, porque no hay personal, porque hay que hacer un contrato de seguridad … Muchos porqués y muchas trabas para poder estudiar y utilizar la biblioteca de la Antigua Normal de Magisterio".

Apuntan los vecinos que esta biblioteca "ya está terminada, solo hace falta tener interés y abrirla al distrito y al resto de la ciudadanía. Para muchos estudiantes el curso escolar depende de que tengamos espacios públicos de estudio. Ya mismo está aquí la selectividad, muchos están opositando, otros necesitan ordenadores, y todo esto podría ser posible si se abriera de una vez por todas la biblioteca".

Desde el Consejo de Distrito Sur ponen el foco en que la biblioteca permanezca aún cerrada frente a al apertura de locales de juego en el barrio. "¿Biblioteca o salas de juego? Al parecer a este ayuntamiento le interesa más arruinar a la clase obrera de todo un distrito antes de que se formen y estudien para tener un futuro diferente", denuncian. "¿En las salas de juegos cada vez que se utiliza una máquina también se pone en cuarentena? Se siguen permitiendo las licencias para apertura de salas de juegos, ya tenemos 4 en nuestro distrito", critican.

Por contra, explican que actualmente en el distrito sur solo hay abierta una pequeña biblioteca en el centro cívico Arrabal del Sur, "donde hay un aforo limitado, donde para poder retirar libros hace falta cita previa, cita que, si no dispones de un dispositivo e internet no puedes realizar, y una vez que devuelves el libro, este permanece en cuarentena horas o días".

Y cuestionan que el Ayuntamiento tenga como "interés" "que nos vayamos a estudiar a las salas de juego. No nos quedará otro remedio que coger los libros y utilizar estos espacios que tienen mayor número de aforo y el horario es más amplio", concluyen.