Los vecinos del Campo de la Verdad denuncian que el turismo les inunda el barrio de coches

"El Campo de la Verdad no puede ser el aparcamiento de la ciudad”. La Asociación Guadalquivir del Campo de la Verdad y Fray Albino ha difundido un comunicado de prensa en el que denuncia la situación del barrio, que se inunda de vehículos con la llegada del turismo masivo a la ciudad.

"Vecinos, de las calles Altillo y Fray Albino, de Secunda Romana, El Rosario, Acera de San Julián, Doble de Cepa, los Mesias, Acera del Lindero, Rafael Blanco León, Carretera de Castro han expresado su descontento con la actitud de la Delegación de Movilidad que, en casi dos años de mandato no ha dado ningún tipo de solución al problema de los aparcamientos", ha informado la asociación, que convocó una asamblea vecinal.

Así, relatan cómo "vemos como cada día que pasa es más difícil que la vecindad pueda aparcar en sus propias calles. Cuando el turismo vuelve a pisar las calles de Córdoba es imposible encontrar aparcamiento". Además, denuncian un incremento de la "contaminación acústica y atmosférica que es la más peligrosa por la intensidad de trafico y velocidad".

"Todas las calles del entorno de la Calahorra, Avd Fray Albino, calles Altillo, Cordel de Ecija, Luis Braile, Israel, desde hace tiempo todos los días están llenas vehículos, que en su mayoría no son de personas residentes. Los terrizos existentes en la Avenida de Fray Albino no están acondicionados para el aparcamiento, no tienen vigilancia y aun así se llenan", denuncian.

"La Avenida de Cádiz es una de las vías que más tráfico tiene en la ciudad, es por ello que se produce una gran contaminación acústica y atmosférica con daños importantes que supone para las personas. A pesar de estar limitada la velocidad a 30, no se respeta con lo cual se va a más velocidad. Por ello es necesario que el Ayuntamiento ponga resaltos reductores de velocidad del tipo paso de peatones elevado", han reclamado.