Urbanismo apenas recaudó 17.600 euros en multas en todo 2021

La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba recaudó en 2021 17.628,47 euros en sanciones, según consta en la documentación de la que este martes tomó conocimiento la Junta de Gobierno Local. Esta cifra se queda muy lejos de la presupuestada. El Ayuntamiento calculó en los presupuestos de 2021 que al menos recaudaría 338.842 euros en multas urbanísticas.

Desde el año 2012, el Ayuntamiento de Córdoba cambió su sistema de recaudación por sanciones urbanísticas. Desde 2006 arrastraba la multa de hasta 40 millones de euros que impuso al constructor Rafael Gómez alias Sandokán por la construcción de las naves de Colecor, considerada hasta la fecha como la mayor multa urbanística de Europa. Ese dinero jamás se recaudó pero sí que ayudó en algunos ejercicios presupuestarios al Ayuntamiento a disponer de mayor solvencia económica.

En 2012 se decidió la creación de los llamados proyectos de gastos para el control y seguimiento de sanciones urbanísticas. El objetivo, según un informe del propio Ayuntamiento, era evitar transferencias y gastos financiados con unos recursos que pudieran no llegar a recaudarse, como el caso de la multa por la construcción de las naves, aunque no solo. Durante los años de la eclosión del fenómeno parcelista se acumularon las sanciones, que en muchos casos nunca se llegaron a cobrar.

Así, hace justo diez años se estableció un sistema por el que año a año se transfería a la Gerencia desde el Ayuntamiento el dinero efectivamente recaudado. En el año 2016, por ejemplo, se transfirió a Urbanismo un millón de euros, el dinero recaudado en multas en los cuatro ejercicios anteriores, según informó en su día el propio Consistorio.

Ahora, ha sido la propia Gerencia la que le ha pedido al Ayuntamiento la liquidación del 2021, con la sorpresa de que apenas si se ha cobrado el dinero pendiente en sanciones urbanísticas. De hecho, se trata de una de las cantidades más bajas jamás recaudadas en sanciones en la historia de la Gerencia de Urbanismo.

El compromiso de 2012 pasaba por que el 15% del dinero recaudado se quedaba en el Ayuntamiento, para financiar los gastos de gestión de las multas. El 85% se tenía que destinar a inversiones en patrimonio municipal de suelo. Con el dinero que queda apenas si se van a pagar intereses de créditos pedidos por el Ayuntamiento para proyectos muy antiguos, como la construcción del Fondo Sur del Nuevo Estadio El Arcángel.

