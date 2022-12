La Universidad de Córdoba abrirá cuatro bibliotecas durante las fiestas navideñas

Desde este martes y hasta el 31 de enero, la Universidad de Córdoba ha activado los horarios extraordinarios de aperturas de cuatro bibliotecas durante las fiestas navideñas. Esta cifra es levemente superior a la del año pasado, cuando se abrieron tres, e inferior a 2020, año de inicio de la pandemia, que llevó a la institución universitaria a habilitar cinco salas de estudio.

De este modo, abrirán de manera extraordinaria las bibliotecas de las facultades de Filosofía y Letras, Medicina y Enfermería, Ciencias del Trabajo y Maimónides del Campus de Rabanales. Este mes de diciembre, la biblioteca de Medicina y Enfermería tendrá el siguiente horario: de lunes a viernes, de 8:00 a 00:00; sábados y última semana del mes, de 9:00 a 00:00; domingos y festivos, de 10:00 a 21:00; y Nochebuena y Nochevieja, de 10:00 a 14:00. La primera semana de enero y todos los sábados de este mes abrirá de 9:00 a 00:00; de lunes a viernes, de 8:00 a 00:00; y domingos y festivos, de 10:00 a 21:00.

Por su parte, la biblioteca de Filosofía y Letras, durante diciembre, tendrá el siguiente horario: de lunes a viernes, de 8:00 a 00:00; sábados y última semana del mes, de 9:00 a 00:00; y domingos y festivos, de 10:00 a 21:00. Además, no abrirá en Nochebuena ni en Fin de Año. La primera semana de enero y todos los sábados de este mes lo hará de 9:00 a 00:00; de lunes a viernes, de 8:00 a 00:00; y domingos y festivos, de 10:00 a 21:00.

La biblioteca de la Facultad de Ciencias del Trabajo tendrá un horario más reducido. En diciembre estará abierta de lunes a viernes, de 8:00 a 00:00; los sábados 10 y 17, de 9:00 a 22:00 y los domingos, de 10:00 a 21:00. En enero, de lunes a viernes, sábados, domingos y festivos tendrán el mismo horario que en diciembre. Eso sí, al igual que la biblioteca de Filosofía y Letras, tampoco abrirá en Nochebuena y Fin de Año.

Por último, la biblioteca Maimónides del Campus de Rabanales abrirá exclusivamente los sábados, domingos y festivos, aunque ninguno será Nochebuena y Nochevieja. Durante diciembre, los sábados, el horario será de 9:00 a 20:00 y para domingos y festivos, de 10:00 a 20:00. Los sábados 14 y 21 de enero abrirá de 9:00 a 20:00, y los domingos y festivos -15, 22, 27, 28 y 29- lo hará de 10:00 a 20:00.

Ninguna biblioteca abrirá en Navidad ni en Año Nuevo.

Adicionalmente, durante el cierre institucional, las Salas de Lectura del Edificio Vial Norte abrirán en horario de 8:00 a 14:30 los días 23, 27, 28, 29, 30 de diciembre y 3, 4 y 5 de enero.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!