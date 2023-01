Tres zonas de Córdoba capital tienen más parados que trabajadores

El 50% de los vecinos censados en la Sección 06-037 de Córdoba está en el paro. Es la mitad de todos los vecinos, entre los que se incluyen jubilados, inactivos y estudiantes. En ese distrito censal viven casi 1.200 personas. 861 tienen más de 15 años. 429 están en el paro. Y de ese total, solo el 16%, 135 personas, tiene trabajo. Hay además 96 pensionistas y 57 estudiantes. Este distrito censal es la mitad este del barrio de Las Palmeras, el más pobre de la ciudad de Córdoba, una ciudad donde hay otras dos zonas más con más parados que trabajadores: Las Moreras y un distrito del Guadalquivir.

Este es el resultado del análisis de los datos preliminares del censo de 2021 realizado por elDiario.es. Los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) descifran, por primera vez, a qué se dedican los residentes de cada sección censal, la unidad geográfica más pequeña disponible en España. Es decir, una especie de EPA en cada vecindario o calle. Las cifras, trasladadas a un mapa, dibujan miles de brechas territoriales que señalan cómo la ocupación de cada persona influye en el lugar donde vive.

El tercer distrito censal donde la situación es especialmente alarmante también está en Las Palmeras, el más próximo a Medina Azahara. Aquí viven otras 1.000 personas, de las que el 36% está en el paro y solo el 23% tiene trabajo. Hay, además, un 20% de inactivos. Personas que ya ni buscan empleo y ni siquiera acuden a las oficinas del SAE en demanda de uno.

En Las Moreras, en cambio, hay un porcentaje mayor de parados, pero también de trabajadores. En esta zona el número de inactivos es menor. No obstante, se repite el patrón. Es una de las zonas más pobres de la ciudad, en la que viven unas 3.000 personas. De media, el 37% de los vecinos mayores de 15 años está en el paro. De media también un 25% tiene trabajo. Entre el 11 y el 15% de los vecinos son jubilados y apenas hay un 5% de estudiantes.

La siguiente bolsa de pobreza está en el distrito censal del Guadalquivir popularmente conocido como Los Vikingos. Es el segundo distrito censal con el mayor porcentaje de parados de toda la ciudad. El 44% de sus 900 vecinos mayores de 15 años está en el paro. Tan solo consta un 18% de ocupados y hay un 15% de pensionistas. Apenas el 5% son estudiantes.

La media en toda la provincia y en casi todos los municipios (salvo en uno) es que haya más trabajadores que parados o que jubilados. En Córdoba, la tasa de actividad está por encima del 58%. En la provincia hay, además, un pueblo como Villaralto donde ya hay más jubilados que trabajadores. El 37% de sus 992 vecinos de más de 15 años cobra una pensión de jubilación. El 35% trabaja. Solo consta que el 9% esté en el paro.

Los datos del Censo de Población y Viviendas de 2021 difundidos por el INE están basados exclusivamente en registros administrativos. Es decir, han ido identificando la ocupación de las personas en función de si estaban dados de alta en la Seguridad Social (empleados), si estaban inscritos como demandantes de empleo en el SEPE (parados), si estaban matriculados en enseñanzas educativas oficiales (estudiantes) o si cobraban una pensión de jubilación o invalidez permanente en España (pensionistas).

El proyecto censal ha identificado como inactivos a todas aquellas personas de las que no se pudieron encontrar registros públicos. En este grupo estarían incluidos los rentistas, personas que viven de ingresos financieros o inmuebles; NiNis, que ni estudian ni trabajan; los que viven de la economía sumergida, como algunas empleadas de hogar; o jubilados que residen en España pero reciben una pensión de un país extranjero.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!