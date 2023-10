El temporal daña gravemente uno de los árboles más singulares de Córdoba, el ceibo de Orive

El temporal de viento que azotó el domingo a la ciudad de Córdoba ha causado estragos en su arboleda. Y ha destrozado uno de los parajes más singulares del casco histórico de la ciudad, donde se conservan árboles únicos y con una gran historia detrás. Ha ocurrido en el Jardín de Orive.

Las rachas de viento han dañado gravemente uno de los árboles más extraños de Córdoba, un ejemplar de más de un siglo de vida que forma parte ya de la memoria sentimental botánica de la ciudad: el conocido como Árbol del Coral, o también llamado ceibo o eritrina. Este árbol es de origen sudamericano y se desconoce cómo llegó a Córdoba hace más de un siglo para formar parte de la colección del Palacio de Villalones. Durante las obras de reforma del Jardín de Orive se dobló su tronco, pero llegó a sobrevivir. El Ayuntamiento le colocó una especie de peana para que se apoyara. También una valla metálica para protegerlo.

El ceibo ha sufrido graves daños por el temporal, que lo ha dejado prácticamente sin copa. La fuerza del temporal asociado a la borrasca Bernard lo ha destrozado. Ahora, los jardineros están estudiando si podrá o no ser recuperado, y si de alguna de sus ramas rotas volverá a brotar un árbol que creaba una gran admiración.

Este árbol era un auténtico espectáculo de Orive, y formaba parte de todas las rutas botánicas de la ciudad. Florecía a final de primavera o incluso en otoño, con unas enormes hojas de color rojizo. La importancia de este árbol en Sudamérica es capital: el ceibo es por ejemplo la Flor Nacional de Argentina.

En Córdoba no era único, pero sí el más antiguo conocido. Existen ejemplares más jóvenes plantados en el entorno de la Arruzafa, pero ninguno alcanza el porte que tenía el árbol de Orive.

En este espacio histórico también ha sufrido graves daños la jacaranda. Incluso la caída de un enorme árbol ha acabado por destrozar uno de los balcones del Palacio de Orive hacia los jardines, a causa de las rachas de un viento que en esta zona fue huracanado.

