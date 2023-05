La Subdelegación activa la vigilancia de los colegios electorales de Córdoba para evitar boicots durante el 28M

La Subdelegación del Gobierno en Córdoba ya ha activado en la provincia un protocolo de vigilancia en los 399 colegios electorales de capital y provincia que se abrirán el próximo domingo con motivo de los comicios locales, todo ello para evitar boicot y otras acciones que imposibiliten la apertura de los mismos.

En una rueda de prensa, la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, ha desgranado cuál será el dispositivo de seguridad durante la jornada electoral y ha informado de que dicho protocolo de vigilancia se intensificará tanto el domingo como en las horas previas a la aperturas de los colegios, que será a las 9:00 y hasta las 20:00, aunque a las 8:00 empezarán a constituirse.

En total, 629.797 cordobeses están llamados a votar durante este domingo en 77 municipios de la provincia. Respecto de las últimas elecciones locales, hay 32.483 electores más, lo que ha llevado a aumentar el número de mesas, situándose en 948. Entre los colegios habilitados para ejercer el derecho al voto habrá 411 cabinas, 670.000 sobres 13.832 manuales de instrucciones y 437 tablets. Valenzuela ha señalado que, a diferencia de las elecciones autonómicas y generales, en las locales son los ayuntamientos los encargados de gestionar las papeletas.

En las mesas electorales habrá 8.532 electores designados presidentes, vocales y suplentes, mientras que 442 personas trabajarán representando a la administración pública.

Por otro lado, Valenzuela se ha referido también a los diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que estarán disponibles durante la jornada electoral. Así, habrá 1.800 agentes, entre los que se encuentran 555 de Policía Nacional entre Córdoba, Lucena y Cabra; y 950 guardias civiles, figura fundamental en aquellos pueblos donde no hay Policía Local. Como apoyo, tanto en la capital como en los municipios habrá 295 policías locales.

Para esto comicios ha aumentado un 16,57% el voto por correo, un hecho que la subdelegada relaciona con la Feria de Córdoba y El Rocío. De estos votos, 11.266 han sido solicitados presencialmente en las oficinas de Correos y 7.609, telemáticamente a través de la web de Correos. Valenzuela se ha mostrado esperanzada en que esa subida “signifique que la ciudadanía esté mas preocupada por su ciudad ya que no hay excusa para no ir a votar”, por lo que ha animado a toda la población a ejercer este derecho el próximo domingo. Además, ha eliminado cualquier sombra de duda de que este incremento del voto por correo esté relacionado con una posible compra de votos tal y como estaría ocurriendo en otros lugares de España y Andalucía.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!