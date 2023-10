La Red Cohabita busca voluntarios para hacer un recuento nocturno de personas sin hogar en Córdoba

La Red Cohabita, formada por entidades que intervienen en Córdoba con personas sin hogar, realizará el próximo 7 de noviembre un recuento nocturno para conocer cuántos ciudadanos viven en esta situación en la capital. Para un buen desarrollo de la actividad, la Red busca voluntarios, que pueden registrarse en este enlace.

Esta acción ha sido impulsada por el Ministerio de Servicios Sociales y Agenda 2030 y en ella participará también el Ayuntamiento de Córdoba. La Red Cohabita está conformada por Cáritas Diocesana, Cruz Roja Española, Fundación Prolibertas (Comedor Trinitarios), Asociación de Encuentro y Acogida al Toxicómano (ADEAT), Fundación Hogar Sí y Fundación Don Bosco Salesianos Social. Esta red es, básicamente, un mecanismo de coordinación e impulso de mejoras en la intervención con personas sin hogar en Córdoba.

El recuento nocturno prevé dar una estimación del número de ciudadanos que se encuentran en situación de calle. A partir de las 22:00, los voluntarios recorrerán las calles de Córdoba realizando pequeñas encuestas a las personas que se encuentran en situación de sinhogarismo. El recuento se hará en los nueve distritos de la capital y la Red prevé que finalice sobre las 2:00.

El único requisito para las personas voluntarias es ser mayor de 18 años. Además de algunos datos personales, en el formulario, el participante podrá dar a conocer si tiene experiencia con personas en situación de exclusión social o si habla otros idiomas además del castellano. Una vez que la Red finalice el plazo de inscripción, convocará a los participantes a una sesión formativa obligatoria en la que se informará de todos los pormenores de la acción.

