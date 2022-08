Recuperado el coche robado en Ciudad Jardín con el que un padre transportaba a su hija con movilidad reducida

Wilson Vargas ha recuperado el pasado sábado su coche que le habían robado en la noche del 8 de agosto mientras dormía. Es vecino de Ciudad Jardín y tiene dos hijos. Uno de ellos, la niña, tiene movilidad reducida, por lo que el vehículo era fundamental para poder llevarla al colegio y a otros sitios que necesitara. Pero la mañana del martes, Wilson se encontró el hueco del coche cuando salió de casa para irse a trabajar sobre las 5:00.

Según contó a Cordópolis, tanto su sobrino, que vive con él, como una amiga le comentaron que el turismo seguía en el aparcamiento cuando ambos llegaron a sus casas, a horas diferentes de la noche. Sin embargo, cuando salió, el coche ya no estaba. Wilson no podía creer que el vehículo que servía para transportar a su hija con movilidad reducida había sido robado.

En él estaban los papeles del vehículo y la documentación de Wilson, además de alguna ropa de su hija. Ha estado buscando por su cuenta en los distintos polígonos de la ciudad para ver si daban con el coche, pero no fue posible. Finalmente, según ha detallado, fue en la noche del pasado sábado cuando agentes de la Policía encontraron el vehículo en las inmediaciones de la Plaza de Toros.

“El coche estaba patas arribas”. Así encontraron el vehículo según ha contado Wilson. “Se ve que lo registraron buscando algo”, aunque lo único que faltaba era la documentación del vehículo. Y este tampoco ha presentado otros daños. Según ha detallado, la Policía detuvo a una pareja cerca de Medina Azahara, aunque no ha podido confirmar en qué situación procesal se encuentra.

